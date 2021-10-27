У Сенаті Бразилії схвалили звинувачення проти Болсонару в 9-ти злочинах

У вівторок слідчий комітет Сенату Бразилії схвалив звіт, у якому закликав пред'явити звинувачення президенту Жаїру Болсонару у дев'яти злочинах, пов'язаних із боротьбою з пандемією коронавірусу, включаючи злочини проти людства.

Джерело: Reuters

Деталі: На підготовку звіту на понад 1300 сторінок підконтрольному опозиції комітету знадобилося близько півроку. У ньому також стверджується, що злочини вчинили ще 77 осіб і дві компанії.

У проєкті звіту, опублікованому минулого тижня, передбачалося висунути звинувачення Болсонару в геноциді та вбивстві, але пізніше сенатори вирішили зняти ці звинувачення через технічні причини.

Також вирішили додати до списку ще 10 осіб, яким мають бути висунуті звинувачення.

Болсонару назвав звинувачення упередженими.

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