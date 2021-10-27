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У Сенаті Бразилії схвалили звинувачення проти Болсонару в 9-ти злочинах

Середа, 27 жовтня 2021, 07:10
У Сенаті Бразилії схвалили звинувачення проти Болсонару в 9-ти злочинах
фото: Marcos Corrêa/PR/Flickr

У вівторок слідчий комітет Сенату Бразилії схвалив звіт, у якому закликав пред'явити звинувачення президенту Жаїру Болсонару у дев'яти злочинах, пов'язаних із боротьбою з пандемією коронавірусу, включаючи злочини проти людства.

Джерело: Reuters

Деталі: На підготовку звіту на понад 1300 сторінок підконтрольному опозиції комітету знадобилося близько півроку. У ньому також стверджується, що злочини вчинили ще 77 осіб і дві компанії.

У проєкті звіту, опублікованому минулого тижня, передбачалося висунути звинувачення Болсонару в геноциді та вбивстві, але пізніше сенатори вирішили зняти ці звинувачення через технічні причини.

Також вирішили додати до списку ще 10 осіб, яким мають бути висунуті звинувачення.

Болсонару назвав звинувачення упередженими.

Передісторія:

  • Болсонару критикували за його підхід до COVID-19, який він назвав "дрібним грипом". Він неодноразово ігнорував заклики експертів у царині охорони здоров'я носити маски та виступав проти застосування заходів ізоляції.
  • Також Болсонару заявляв, що вакцинація від COVID-19 буде потрібна тільки його собаці, та брав участь у мітингу, де закликали покласти край карантинним обмеженням.
  • В середині квітня Верховний суд Бразилії дав згоду на розслідування дій Болсонару в зв'язку з пандемією.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бразилія
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