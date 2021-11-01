Довибори в Раду: на обох округах лідирують "слуги"
Кандидати від "Слуги народу" лідирують на обох округах, де проходять довибори до Верховної Ради.
Джерело: дані на сайті Центральної виборчої комісії
Деталі: В окрузі №184 на Херсонщині за результатами опрацювання 90,42% протоколів перемагає кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир. Його підтримують 64,74% виборців.
Козиру 37 років, у 2020-2021 роках він очолював Херсонську ОДА.
На другому місці з 14,51% голосів – кандидат від "Європейської солідарності", заступник директора ТОВ "Злато Таврії" Ігор Йосипенко.
В окрузі №197 на Черкащині за результатами опрацювання 32,62% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу", мер Золотоноші Віталій Войцехівський. Його підтримують 46,10% виборців.
Другу сходинку посідає 37-річний безпартійний самовисуванець Владислав Голуб (24,71% голосів).
Передісторія:
- У неділю, 31 жовтня, в Україні пройшли проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах, місцеві вибори чотирьох міських голів, двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.
- На Черкащині, де проходили проміжні вибори народного депутата, в місті Золотоноша поліція допитала жінку, яка на виході з дільниці відмічала виборців, які вже про голосували.