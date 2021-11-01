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Довибори в Раду: на обох округах лідирують "слуги"

Понеділок, 1 листопада 2021, 10:18
Довибори в Раду: на обох округах лідирують слуги
Фото ГМ "Опора"

Кандидати від "Слуги народу" лідирують на обох округах, де проходять довибори до Верховної Ради.

Джерело: дані на сайті Центральної виборчої комісії

Деталі: В окрузі №184 на Херсонщині за результатами опрацювання 90,42% протоколів перемагає кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир. Його підтримують 64,74% виборців.

Козиру 37 років, у 2020-2021 роках він очолював Херсонську ОДА.

На другому місці з 14,51% голосів – кандидат від "Європейської солідарності", заступник директора ТОВ "Злато Таврії" Ігор Йосипенко.  

В окрузі №197 на Черкащині за результатами опрацювання 32,62% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу", мер Золотоноші Віталій Войцехівський. Його підтримують 46,10% виборців.

Другу сходинку посідає 37-річний безпартійний самовисуванець Владислав Голуб (24,71% голосів).

Передісторія: 

  • У неділю, 31 жовтня, в Україні пройшли проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах, місцеві вибори чотирьох міських голів, двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.
  • На Черкащині, де проходили проміжні вибори народного депутата, в місті Золотоноша поліція допитала жінку, яка на виході з дільниці відмічала виборців, які вже про голосували.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориВерховна РадаХерсонська областьЧеркаська областьСлуга народу
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