Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У двох регіонах України в неділю вибори нардепів, а Харків обирає мера

Неділя, 31 жовтня 2021, 08:30
фото ЦВК

У неділю, 31 жовтня, в Україні проходять проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах, місцеві вибори чотирьох міських голів, двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Проміжні вибори народних депутатів призначені в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонщина) та №197 (Черкащина).

ЦВК зареєструвала загалом 45 кандидатів у народні депутати в ОВО №184 та №197, однак згодом скасувала реєстрацію 5 осіб. Таким чином, на проміжних виборах народних депутатів балотується 40 кандидатів: в ОВО № 184 на Херсонщині – 15, в ОВО № 197 на Черкащина – 25.

Міських голів обирають в Харкові, Липовці (Вінницька область), Теребовлі (Тернопільська область), Комарні (Львівська область).

Також відбуваються вибори Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області; Коларівського сільського голови Бердянського району Запорізької області; Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області; Надлацького сільського голови Голованівського району Кіровоградської області; Малолюбашанського сільського голови Рівненського району Рівненської області; Смотрицького селищного голови Кам’янець-Подільського району Хмельницької області; Кельменецького селищного голови Дністровського району Чернівецької області.

У ЦВК наголошують, що на виборчу дільницю потрібно взяти свій паспорт, антисептик та особисту ручку, бути у захисній масці та дотримуватися безпечної дистанції.

Якщо людина почувається зле, вона зможе віддати свій голос в окремій кабінці.

Нагадаємо:

  • Для отримання бюлетеня виборці повинні мати з собою паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки, а не електронний паспорт.
  • У Харкові в усіх районах міста у день виборів міського голови 31 жовтня відкриється 41 пункт вакцинації.

Знати більше: Як Кернес виграє вибори мера Харкова навіть після смерті

Теми: вибориХарківВінницька областьЧеркаська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід, вже без арешту

Міністр економіки подав у відставку

Ярош став радником головнокомандувача ЗСУ

інфографікаСвіжі рейтинги: Зеленський лідирує з відривом, Тимошенко у трійці

Транспорт для вакцинованих: у поліції розповіли, скільки "зайців" виявили в Києві 1 листопада

Стало відомо, як у Зе-команді відбирають кандидатів на міністрів

Усі новини...
вибори
У Грузії оголосили результати місцевих виборів
Вибори у Грузії – екзитполи дають протилежні оцінки
На вибори не пускатимуть із електронним паспортом – ЦВК
Останні новини
13:16
фотоЗеленський зустрівся з Байденом у Глазго
13:06
фотоНБУ призначив нового директора департаменту фінансового контролінгу
13:05
Верещук пообіцяла перевірити рішення РНБО після призначення міністром
13:02
Довибори у Раду: на одному окрузі вже порахували голоси, на іншому завершують
12:53
Опитування43% українців не готові вакцинуватися проти Covid-19
12:40
На саміті в Глазго домовились вирішити проблему вирубування лісів до 2030 року
12:39
Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід, вже без арешту
12:37
Локдаун у Києві може тривати щонайменше місяць – Кличко
12:24
В Україні буде сиро та прохолодно
12:23
Кабмін систематично ігнорує переможців конкурсів на держслужбу – Bihus.Info
Усі новини...