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У двох регіонах України в неділю вибори нардепів, а Харків обирає мера

Неділя, 31 жовтня 2021, 07:30
У двох регіонах України в неділю вибори нардепів, а Харків обирає мера
фото ЦВК

У неділю, 31 жовтня, в Україні проходять проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах, місцеві вибори чотирьох міських голів, двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Проміжні вибори народних депутатів призначені в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонщина) та №197 (Черкащина).

ЦВК зареєструвала загалом 45 кандидатів у народні депутати в ОВО №184 та №197, однак згодом скасувала реєстрацію 5 осіб. Таким чином, на проміжних виборах народних депутатів балотується 40 кандидатів: в ОВО № 184 на Херсонщині – 15, в ОВО № 197 на Черкащина – 25.

Міських голів обирають в Харкові, Липовці (Вінницька область), Теребовлі (Тернопільська область), Комарні (Львівська область).

Також відбуваються вибори Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області; Коларівського сільського голови Бердянського району Запорізької області; Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області; Надлацького сільського голови Голованівського району Кіровоградської області; Малолюбашанського сільського голови Рівненського району Рівненської області; Смотрицького селищного голови Кам’янець-Подільського району Хмельницької області; Кельменецького селищного голови Дністровського району Чернівецької області.

У ЦВК наголошують, що на виборчу дільницю потрібно взяти свій паспорт, антисептик та особисту ручку, бути у захисній масці та дотримуватися безпечної дистанції.

Якщо людина почувається зле, вона зможе віддати свій голос в окремій кабінці.

Нагадаємо:

  • Для отримання бюлетеня виборці повинні мати з собою паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки, а не електронний паспорт.
  • У Харкові в усіх районах міста у день виборів міського голови 31 жовтня відкриється 41 пункт вакцинації.

Знати більше: Як Кернес виграє вибори мера Харкова навіть після смерті

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориХарківВінницька областьЧеркаська область
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