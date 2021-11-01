Арахамія прокоментував майбутні кадрові ротації у Кабміні

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія "пролив світло" на кадрові ротації, які можуть статися в уряді найближчим часом.

Джерело: Арахамія на брифінгу у понеділок, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зокрема, за словами Арахамії, віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції Олексія Резнікова, який подав у відставку, висунуто на посаду міністра оборони, оскільки він "заробив хорошу репутацію серед міжнародних партнерів". При цьому глава фракції зазначив, що у нинішнього керівника Міноборони Андрія Тарана "є скарги на стан здоров'я в тому числі".

Пряма мова: "У сфері оборонних закупівель суттєво зараз змінилися правила завдяки тому, що ми ухвалили новий закон рік тому, він запрацював лише кілька місяців тому. Зараз Міністерство оборони потребує багатьох швидких змін...

Потрібно було шукати досвідченого менеджера, який міг би очолити Міністерство та здійснювати всі ці зміни. Фактично пан Резніков вже довів свій професіоналізм і свою дипломатію, має хорошу репутацію серед міжнародних партнерів... Тому ми вирішили (висунути Резнікова кандидатом на посаду міністра оборони)".

Деталі: Крім того, за словами Арахамії, у рамках цієї ротації пропонується призначити народного депутата Ірину Верещук на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, бо у фракції "Слуга народу" до неї є довіра.

Глава Державної митної служби Павло Рябікін, як пояснив Арахамія, "переходить фактично до міністерства стратегічної галузі, але без "префіксу" віцепрем'єр, тому що в ході роботи цього міністерства зрозуміло, що всі функції щодо політики розвитку промисловості фактично і обмежуються цим міністерством, і тому немає сенсу мати цей "префікс".

При цьому нового керівника Держмитниці визначить Кабінет міністрів.

Арахамія також поінформував, що на посаду міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів замість Романа Абрамовського розглядається кандидатура його заступника Руслана Стрільця, але "цілком ймовірно, враховуючи обмеження часу, що в середу він не буде призначений, можливо, уряд визначить його тимчасово виконуючим обов'язки а потім, коли ми знайдемо достатньо часу, він буде проголосований".

Крім того, голова парламентської фракції "Слуга народу" поінформував, що перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко ще не написав заяви про звільнення, але "якщо такі розмови дійдуть до логічного кінця, то ми пропонуватимемо пані Свириденко (заступник голови Офісу) президента (Юлія Свириденко) замість нього".

"І питання про пана Штучного (колишній керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний) буде сьогодні на фракції вирішено і, сподіваюся, проголосовано щодо призначення його керівником апарату Верховної Ради", - додав Арахамія.

Що передувало: За даними джерел УП, "Слуга народу" попередньо визначилася з кандидатами на посади віцепрем’єра, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, екології та оборони, звільнення мінстра економіки Олексія Любченка наразі ще під питанням.

1 листопада заяви на звільнення вже подали віцепрем’єри Олексій Резніков та Олег Уруський.