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Зеленський ініціює позачергове засідання Ради у вівторок

Четвер, 28 жовтня 2021, 14:46
Зеленський ініціює позачергове засідання Ради у вівторок
Фото ВРУ

Президент Володимир Зеленський ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради 2 листопада, на якому серед іншого планують розглянути питання допуску до парламенту лише вакцинованих осіб або з ПЛР-тестом.

Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова Палійчук: "У вівторок, 2 листопада очікується скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціює президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних і медичних питань".

Деталі: Зокрема, 2 листопада планують розглянути проєкт постанови №6154 про додаткові заходи протидії поширенню Covid-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.

Також у порядку денному позачергового засідання законопроєкти:

  • №6121 щодо держреєстрації лікарських засобів під зобов’язання;
  • №5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я;
  • №5694 щодо функціонування Єдиного держреєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;
  • №4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.

Передісторія: 

  • На початку жовтня народні депутати запропонували допускати до будівлі Верховної Ради лише за наявності документа про вакцинації від Covid-19 або негативного результату ПЛР-тестування, або довідки про одужання від коронавірусу.

Українська правда

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Теми: Верховна Радакоронавірусвакцинація
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