Патрульні зупинили автомобіль Киви: порушив правила, ігнорував наказ поліції

Патрульна поліція зупиняла автомобіль народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви за порушення правил дорожнього руху.

Джерело: речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі УП, Кива в Телеграм, прессек патрульної поліції Яна Кутова у коментарі УП

Пряма мова Гірдвіліс: "Сьогодні в Голосіївському районі на Столичному шосе патрульні поліцейські зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. В ході спілкування з водієм автомобіля було виявлено документ, який імовірно може містити ознаки підробки, тому патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

В свою чергу поліцейські провели слідчі дії, вилучили документ, а патрульні поліцейські на водія склали матеріали про порушення ПДР".

Деталі: Який саме документ може мати ознаки підробки, в поліції наразі не уточнили.

Оновлено: У пресслужбі патрульної поліції УП уточнили, що Кива не був за кермом авто, адмінпротоколи складено на його водія та водія зі ще однієї машини, які не виконали наказ правоохоронців зупинитися.

Як розповіла прессек патрульної поліції Яна Кутова, близько 11 години на Столичному шосе патрульні помітили транспортні засоби Toyota та Mercedes, що рухалися у крайній лівій смузі при двох вільних правих, чим порушували ПДР.

На вимогу поліцейських зупинитися, водії вказаних авто не реагували та продовжували рух. Патрульним все ж вдалося зупинити автомобілі шляхом переслідування.

Під час перевірки документів, виявилося, що державний номерний знак на автомобіль Toyota не відповідає реєстраційним документам.

Інспектори склали на водія Toyota адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського, за невідповідність ДНЗ реєстраційним документам на авто, за керування автомобілем без документів, оскільки водій не пред’явив їх на вимогу поліцейських.

На водія Mercedes інспектори склали адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського.

Надалі патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшої можливої кваліфікації дій громадян.

Сам Кива вже записав відео та у своєму телеграм-каналі обурюється, що проти нього як проти нардепа, було вчинено "провокацію".

Нагадаємо: 7 жовтня Ілля Кива привітав президента країни-агресора Росії Володимира Путіна з днем ​​народження і назвав його "великим правителем".

Генпрокурорка Ірина Венедіктова на брифінгу 26 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів, зазначила, що стосовно нардепа розслідуються кілька кримінальних справ.