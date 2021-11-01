На виборах мера Харкова Терехов балансує на межі 50% – "Опора"
Паралельний підрахунок голосів громадської організації "Опора" на виборчих дільницях у Харкові показує, що існує ймовірність проведення другого туру між Ігорем Тереховим та Михайлом Добкіним.
Джерело: сайт ГО "Опора", Інтерфакс-Україна з посиланням на координатора "Опори" в Харкові Миколу Зінченка
Пряма мова Зінченка: "За даними наших спостерігачів, пан Терехов отримує 50,06% голосів виборців (похибка трохи більша за 1%)
Найімовірніше, у Терехова буде щось у проміжку від 49 до 51%, що дасть нам можливість говорити про те, чи буде у нас повторне голосування".
Деталі: За даними "Опори", за секретаря Харківської міської ради Терехова проголосували близько 50,06% (похибка 1,1%), за Добкіна – 28,21% (похибка 0,8%).
На третьому місці кандидат від "Європейської солідарності", депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик, який набрав 5,6% (похибка 0,3%).
"Опора" не проводила екзитпол виборців на дільницях, а веде паралельний підрахунок голосів. Такі результати склали на основі отриманих 99% протоколів підрахунку з 220 виборчих дільниць у місті. Це складає близько третини від 611 виборчих дільниць у місті, що становить репрезентативну вибірку.
Нагадаємо: Згідно з пунктом 4 статті 2 Закону України "Про місцеві вибори", у містах із населенням понад 90 тисяч мешканців потрібно здобути понад 50% голосів виборців, щоби бути обраним. У разі, якщо в першому турі жоден не набирає такої кількості, то проводять другий тур між двома кандидатами, що набрали найбільшу кількість голосів.
Передісторія:
- Виборчий процес 31 жовтня на харківських дільницях супроводжувався великою кількістю порушень.
- "Опора" заявила, що її спостерігачів не допустили до контролю процесу підрахунку голосів на кількох дільницях.
- За попередніми даними "Опори", явка на виборах мера Харкова склала 28%.
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