На виборах мера Харкова Терехов балансує на межі 50% – "Опора"

Терехов голосує на виборах 31 жовтня. фото з сайту міськради

Паралельний підрахунок голосів громадської організації "Опора" на виборчих дільницях у Харкові показує, що існує ймовірність проведення другого туру між Ігорем Тереховим та Михайлом Добкіним.

Джерело: сайт ГО "Опора", Інтерфакс-Україна з посиланням на координатора "Опори" в Харкові Миколу Зінченка

Пряма мова Зінченка: "За даними наших спостерігачів, пан Терехов отримує 50,06% голосів виборців (похибка трохи більша за 1%)

Найімовірніше, у Терехова буде щось у проміжку від 49 до 51%, що дасть нам можливість говорити про те, чи буде у нас повторне голосування".

Деталі: За даними "Опори", за секретаря Харківської міської ради Терехова проголосували близько 50,06% (похибка 1,1%), за Добкіна – 28,21% (похибка 0,8%).

На третьому місці кандидат від "Європейської солідарності", депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик, який набрав 5,6% (похибка 0,3%).

"Опора" не проводила екзитпол виборців на дільницях, а веде паралельний підрахунок голосів. Такі результати склали на основі отриманих 99% протоколів підрахунку з 220 виборчих дільниць у місті. Це складає близько третини від 611 виборчих дільниць у місті, що становить репрезентативну вибірку.

Нагадаємо: Згідно з пунктом 4 статті 2 Закону України "Про місцеві вибори", у містах із населенням понад 90 тисяч мешканців потрібно здобути понад 50% голосів виборців, щоби бути обраним. У разі, якщо в першому турі жоден не набирає такої кількості, то проводять другий тур між двома кандидатами, що набрали найбільшу кількість голосів.

Передісторія:

Виборчий процес 31 жовтня на харківських дільницях супроводжувався великою кількістю порушень.

"Опора" заявила, що її спостерігачів не допустили до контролю процесу підрахунку голосів на кількох дільницях.

За попередніми даними "Опори", явка на виборах мера Харкова склала 28%.

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