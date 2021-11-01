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В українській розвідці не підтвердили додаткове перекидання військ РФ до кордонів

Понеділок, 1 листопада 2021, 17:35
фото ДПСУ

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони не підтвердили інформацію про нарощування російських військ поблизу державних кордонів України.

Джерело: пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР

Дослівно: "Станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.

Найбільш вірогідно, що оприлюднені у ЗМІ та мережі Інтернет факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, та по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Передісторія:

  • Авторитетне американське видання The Washington Post 31 жовтня оприлюднило статтю про загрозливе збільшення кількості військових підрозділів, озброєння та техніки поблизу кордонів України. У статті також зазначали, що нинішні маневри викликали серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи.
  • Перед цим, 26 жовтня українські військові вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".
  • МЗС Німеччини та Франції тоді оприлюднили заяву, що вони стурбовані зростанням використання безпілотників на Донбасі, в тому числі Україною.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили використовують наявне у них озброєння для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку супротивника.

Українська правда
Теми: війнакордонРосіярозвідка


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