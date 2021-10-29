Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський відповів Франції та Німеччині: ЗСУ захищають Україну і діятимуть так далі

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 18:05
президент Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський відреагував на використання "Байрактару" на Донбасі та наголосив, що Збройні сили використовують наявне у них озброєння для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку супротивника.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Президент відповів на запитання журналістів щодо реакції окремих держав на застосування українськими військовими безпілотного літального апарата "Байрактар" у районі проведення Операції об’єднаних сил на сході й наголосив, що безпілотники ЗСУ використовують виключно для захисту.

Пряма мова Зеленського: "Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо.

До речі, ми відповідаємо згідно з домовленостями щодо режиму припинення вогню. Саме в цьому форматі й продовжуватиме діяти Україна.

Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом".

Нагадаємо:     

  • 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".
  • У МЗС Німеччини заявили, що стурбовані тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники. Про "стурбованість" заявили й у Франції.
  • У США, своєю чергою, наголосили, що Росія бреше про те, що Україна "Байрактаром" загострює ситуацію.
  • Посол України в Німеччині відповів, що Україна має право захищатися.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів їм, що Україна не порушувала Мінських домовленостей при застосуванні турецьких безпілотників Bayraktar на Донбасі.
  • Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що хоч "Байрактари" лише один раз задіяли, вони на бойовому чергуванні вдень та вночі вже понад пів року.

Українська правда
Теми: ЗеленськийЗбройні силиДонбасООСвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко: Можемо зробити багато місць у лікарнях, але хто лікуватиме?

оновленоОбирати мера Харкова прийшло близько 28% виборців

доповненоСкороход заявляє, що Полякова вбили

На порозі "червоної" зони: у Києві величезні черги до пунктів вакцинації

Вибори на Черкащині: виборців "Слуги" відмічали, нардепи прийшли на дільниці

Covid-реанімації Чернівців завантажені на 100%, школи і садки Буковини йдуть на дистанційку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський хоче за 5-10 років відродити науково-дослідний флот і мати 36 спецсуден
Комаровський розповів, що Зеленський кликав його у депутати і використав
Євген Комаровський: Зеленський використав мене виключно для піару
Останні новини
01:55
Блінкен: Повернення до ядерної угоди залежить від Ірану
01:07
Під час виборів найбільше порушень поліція зафіксувала у Харківській області
00:28
Речниця Білого дому отримала позитивний тест на Covid
00:06
Лідери G20 прийняли заяву щодо клімату без конкретних зобов'язань
23:36
Кличко: Можемо зробити багато місць у лікарнях, але хто лікуватиме?
22:48
У Харкові спостерігачам не дають фіксувати підрахунок бюлетенів – ОПОРА
22:23
Зеленський прибув до Великобританії для участі в конференції щодо клімату
21:54
У ЦВК назвали явку на виборах нардепів на Херсонщині й Черкащині
21:41
оновленоОбирати мера Харкова прийшло близько 28% виборців
21:15
Новини економіки: Газпром домовився з Молдовою, імпорт електрики з РФ та РБ відкладається
Усі новини...