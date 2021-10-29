Зеленський відповів Франції та Німеччині: ЗСУ захищають Україну і діятимуть так далі

Президент Володимир Зеленський відреагував на використання "Байрактару" на Донбасі та наголосив, що Збройні сили використовують наявне у них озброєння для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку супротивника.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Президент відповів на запитання журналістів щодо реакції окремих держав на застосування українськими військовими безпілотного літального апарата "Байрактар" у районі проведення Операції об’єднаних сил на сході й наголосив, що безпілотники ЗСУ використовують виключно для захисту.

Пряма мова Зеленського: "Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо.

До речі, ми відповідаємо згідно з домовленостями щодо режиму припинення вогню. Саме в цьому форматі й продовжуватиме діяти Україна.

Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом".

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