Зеленський відповів Франції та Німеччині: ЗСУ захищають Україну і діятимуть так далі
Президент Володимир Зеленський відреагував на використання "Байрактару" на Донбасі та наголосив, що Збройні сили використовують наявне у них озброєння для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку супротивника.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Президент відповів на запитання журналістів щодо реакції окремих держав на застосування українськими військовими безпілотного літального апарата "Байрактар" у районі проведення Операції об’єднаних сил на сході й наголосив, що безпілотники ЗСУ використовують виключно для захисту.
Пряма мова Зеленського: "Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо.
До речі, ми відповідаємо згідно з домовленостями щодо режиму припинення вогню. Саме в цьому форматі й продовжуватиме діяти Україна.
Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом".
Нагадаємо:
- 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".
- У МЗС Німеччини заявили, що стурбовані тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники. Про "стурбованість" заявили й у Франції.
- У США, своєю чергою, наголосили, що Росія бреше про те, що Україна "Байрактаром" загострює ситуацію.
- Посол України в Німеччині відповів, що Україна має право захищатися.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів їм, що Україна не порушувала Мінських домовленостей при застосуванні турецьких безпілотників Bayraktar на Донбасі.
- Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що хоч "Байрактари" лише один раз задіяли, вони на бойовому чергуванні вдень та вночі вже понад пів року.