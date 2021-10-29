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Зеленський відповів Франції та Німеччині: ЗСУ захищають Україну і діятимуть так далі

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 18:05
Зеленський відповів Франції та Німеччині: ЗСУ захищають Україну і діятимуть так далі
президент Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський відреагував на використання "Байрактару" на Донбасі та наголосив, що Збройні сили використовують наявне у них озброєння для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку супротивника.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Президент відповів на запитання журналістів щодо реакції окремих держав на застосування українськими військовими безпілотного літального апарата "Байрактар" у районі проведення Операції об’єднаних сил на сході й наголосив, що безпілотники ЗСУ використовують виключно для захисту.

Пряма мова Зеленського: "Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо.

До речі, ми відповідаємо згідно з домовленостями щодо режиму припинення вогню. Саме в цьому форматі й продовжуватиме діяти Україна.

Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом".

Нагадаємо:     

  • 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".
  • У МЗС Німеччини заявили, що стурбовані тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники. Про "стурбованість" заявили й у Франції.
  • У США, своєю чергою, наголосили, що Росія бреше про те, що Україна "Байрактаром" загострює ситуацію.
  • Посол України в Німеччині відповів, що Україна має право захищатися.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів їм, що Україна не порушувала Мінських домовленостей при застосуванні турецьких безпілотників Bayraktar на Донбасі.
  • Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що хоч "Байрактари" лише один раз задіяли, вони на бойовому чергуванні вдень та вночі вже понад пів року.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЗбройні силиДонбасООСвійна
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