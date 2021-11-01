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На виборах мера Харкова переміг секретар Терехов – виборчком

Понеділок, 1 листопада 2021, 20:36
На виборах мера Харкова переміг секретар Терехов – виборчком
Ігор Терехов, фото з його Facebook

На позачергових виборах мера Харкова 31 жовтня переміг секретар міськради Ігор Терехов, набравши 50,66% голосів за підсумками підрахунку 100% протоколів.

Джерело: голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко у заяві журналістам, передає місцеве видання Харків Times

Деталі: Згідно з протоколом комісії, Ігор Терехов отримав 146 240 голосів виборців, що складає 50,66%.

Найближчий суперник Терехова на виборах колишній губернатор Харківської області Михайло Добкін набрав майже вдвічі менше голосів – 82 008 або 28,4%.

Результати решти вкрай малі.

Що було раніше: Громадянська мережа "Опора" заявляє, що виявила фальсифікацію протоколів про підрахунок голосів на дев’яти дільницях, де проходило голосування на виборах мера Харкова. Всі фальшування здійснені на користь кандидата Ігоря Терехова.

За попередніми даними "Опори", явка на виборах мера Харкова склала 28%.

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Теми: Харківвиборимісцева влада
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