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Обирати мера Харкова прийшло близько 28% виборців

Неділя, 31 жовтня 2021, 21:41
фото: Суспільне.Харків

Явка на виборах мера Харкова станом на 20 годину, за даними ОПОРИ, склала 28.6%, за даними ТВК - 28,29%.

Джерело: ОПОРА, поліція Харківської області, Суспільне

Дослівно ОПОРА: "Явка на позачергових виборах харківського міського голови станом на 20:00 склала 28.6% (похибка — 1.1%).

У 2015 році на місцевих виборах станом на цей самий час явка становила 45.5% виборців".

Оновлено: Пізніше голова Харківської ТВК Олена Матвієнко повідомила, що на позачергових виборах міського голови у Харкові явка склала 28,29%.

Як повідомляє Суспільне, за її словами, на 605 виборчих дільницях Харкова проголосували 288 336 людей.

До списку виборців у Харкові включені 1 млн 19 тис. 175 осіб.

Дослівно поліція: "У Харкові під час місцевих виборів грубих порушень правопорядку не допущено".

Більше деталей: У поліції зазначили, що протягом дня на території міста працювали 605 виборчих дільниць. Усі вони закрилися вчасно о 20:00.

Загалом протягом усього виборчого процесу до поліції надійшло 52 повідомлення про можливі порушення законодавства. В поліції запевнили, що всі вони належним чином зареєстровані та ретельно перевірені.

Відкрито 2 кримінальні провадження: перше – за перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії, і друге – за фактом фальсифікації, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації.

Нагадаємо: У неділю, 31 жовтня, в Україні проходили проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах, місцеві вибори чотирьох міських голів, у тому числі мера Харкова, двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.

Українська правда
Теми: Харківвибори


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