Комітет Ради підтримав жорсткіше покарання за підробку документів про щеплення

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо посилення покарання за підробку документів про проведення профілактичних щеплень.

Джерело: пресслужба ВР в Telegram

Деталі: Члени комітету на засіданні 1 листопада розглянули проект закону №6084 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за підробку документів про проведення щеплень.

Проектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею, що передбачає такі покарання:

За використання особою підроблених документів про проведення щеплень - штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 2 років; За внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень - штраф від 34 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 2 років; За виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень - штраф від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

Нагадаємо: Для розгляду цього законопроєкту голова Верховної Ради Руслан Стефанчук скликав позачергове засідання парламенту на 16:00 2 листопада.