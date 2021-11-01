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Комітет Ради підтримав жорсткіше покарання за підробку документів про щеплення

Понеділок, 1 листопада 2021, 22:54

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо посилення покарання за підробку документів про проведення профілактичних щеплень.

Джерело: пресслужба ВР в Telegram

Деталі: Члени комітету на засіданні 1 листопада розглянули проект закону №6084 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за підробку документів про проведення щеплень.

Проектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею, що передбачає такі покарання:

  1. За використання особою підроблених документів про проведення щеплень - штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 2 років;
  2. За внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень - штраф від 34 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 2 років;
  3. За виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень - штраф від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

Нагадаємо: Для розгляду цього законопроєкту голова Верховної Ради Руслан Стефанчук скликав позачергове засідання парламенту на 16:00 2 листопада.

Українська правда
Теми: вакцинаціякриміналВерховна Радазаконодавство


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