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Добкін заявив про фальсифікації на виборах мера Харкова і йде до суду

Понеділок, 1 листопада 2021, 22:28
Добкін заявив про фальсифікації на виборах мера Харкова і йде до суду
Михайло Добкін, фото з його Facebook

Михайло Добкін, який, за підрахунками виборчкому, програв вибори мера Харкова секретареві міськради Ігорю Терехову, заявив, що оскаржить результати голосування в суді.

Джерело: Добкін у Telegram

Пряма мова: "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян при Терьохові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут уже справа принципу".

Деталі: Колишній голова харківської ОДА та нардеп Михайло Добкін вважає, що результати виборів були сфальшовані.

За словами Добкіна, юристи його партії "Наш Дім – Харків" вивчають ситуацію, щоб оскаржити незаконні дії опонентів.

Він заявив також, що незалежні спостерігачі у день виборів 31 жовтня фіксували численні порушення, які можуть свідчити про роботу "сітки" з підкупу виборців на користь кандидата від влади Ігоря Терехова.

Пряма мова: "Під покровом темряви, о 21:13, голова ТВК почала зачитувати некролог підсумкам виборів мера Харкова. Вони, ці члени комісії, не спромоглися дати жодної оцінки хоча б одній із сотень скарг, які надійшли до виборчих комісій з приводу фальсифікацій підсумків голосування. Їх не цікавить, що вся Україна дізналася про грубі фальсифікації під час голосування і, особливо, під час підрахунку голосів.

У них там "все чітко", як колись казав Геннадій Адольфович (покійний мер міста Кернес – УП).

Більше деталей: Добкін закликав усіх кандидатів на цих позачергових виборах "не залишатися осторонь", а громадські організації, що спеціалізуються на темі виборчого процесу, "уважно слідкувати за майбутнім судовим протистоянням".

Він також звернувся із закликом до українських ЗМІ "не дати загаснути цій темі, темі фальсифікацій".

Передісторія: Голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко у понеділок увечері заявила, що на позачергових виборах мера Харкова 31 жовтня переміг секретар міськради Ігор Терехов, набравши 50,66% голосів за результатами підрахунку 100% протоколів.

Добкін, за підрахунками комісії, набрав лише 28,4% голосів.

Водночас громадянська мережа "Опора" заявляє, що виявила фальшування протоколів про підрахунок голосів на дев'яти дільницях у Харкові. Усі вони скоєні на користь кандидата Ігоря Терехова.

Спостерігачі мережі заявляють і про інші чисельні порушення на цих виборах.

Українська правда

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Теми: ДобкінХарківвиборимісцева влада
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