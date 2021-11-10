ЗМІ: Байден віртуально зустрінеться з Цзіньпіном наступного тижня

Запланована віртуальна зустріч президента США Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіня відбудеться наступного тижня.

Джерело: джерело Reuters

Деталі: Обидві сторони заявили, що досягли принципової домовленості щодо проведення віртуальної зустрічі між Байденом та Цзіньпіном до кінця року після переговорів у швейцарському Цюриху минулого місяця між радником з національної безпеки США Джейком Салліваном та головним дипломатом Китаю Ян Цзечі.

Джерела повідомили Reuters минулого місяця, що, враховуючи внутрішні обмеження Китаю на COVID-19 та небажання Сі подорожувати, Вашингтон мав намір провести відеоконференцію у листопаді.

Заступницю прес-секретаря Білого дому Карін Жан П'єр на брифінгу в понеділок запитали про терміни віртуальної зустрічі, і вона підтвердила, що між Байденом та Сі існує принципова домовленість провести її до кінця року. Вона сказала, що на робочому рівні триває підтвердження деталей, але відмовилася повідомити подробиці.

Представники Білого дому та посольства Китаю у Вашингтоні відмовилися підтвердити, чи відбудеться зустріч наступного тижня.