Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СМИ: Байден виртуально встретится с Цзиньпином на следующей неделе

Среда, 10 ноября 2021, 01:55
PAUL J. RICHARDS/AFP via Getty Images

Планируемая виртуальная встреча президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина состоится на следующей неделе.

Источник: источник Reuters

Детали: Обе стороны заявили, что достигли принципиальной договоренности о проведении виртуальной встречи между Байденом и Цзиньпином до конца года после переговоров в швейцарском Цюрихе в прошлом месяце между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и главным дипломатом Китая Ян Цзечи.

Источники сообщили Reuters в прошлом месяце, что, учитывая внутренние ограничения Китая на COVID-19 и нежелание Си путешествовать, Вашингтон намерен провести видеоконференцию в ноябре.

Заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер на брифинге в понедельник спросили о сроках виртуальной встречи, и она подтвердила, что между Байденом и Си существует принципиальная договоренность провести ее до конца года. Она сказала, что на рабочем уровне продолжается подтверждение деталей, но отказалась сообщить подробности.

Представители Белого дома и посольства Китая в Вашингтоне отказались подтвердить, состоится ли встреча на следующей неделе.

Темы: КитайСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

Леросу объявили подозрение за средний палец Зеленскому

Зеленский и Ахметов побили горшки после закона об олигархах и увольнении Разумкова

С субботы Киевщина закроет общественный транспорт для невакцинированных

видеоСнайперские винтовки и РПГ: в Польше показали белорусских силовиков на границе

За сутки в Украине обнаружили почти 25 тысяч новых больных ковидом

Главные новости среды и ночи: арест экс-начальника "Изоляции", Зеленский о прививках

Все новости...
Китай
Суд в США признал китайца виновным в шпионаже и краже коммерческой тайны
Делегация Европарламента приехала на Тайвань, Китай угрожает ЕС последствиями
В "Борисполе" задержали гражданина Китая, разыскиваемого Интерполом
Последние новости
11:53
Только треть украинцев в возрасте 60+ вакцинировалась против Covid-19
11:52
фото, видеоИз Украины выдворили криминального авторитета из санкционного списка СНБО
11:43
В Португалии 86% населения полностью вакцинированы от коронавируса
11:41
инфографика "Доступная ипотека 7%": банки выдали 1060 кредитов на 916 миллионов
11:25
Курс валют на 11 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки
11:12
Леросу объявили подозрение за средний палец Зеленскому
11:00
В Киеве скачок больных ковид: более 2 тысяч за сутки
10:53
ДБР объявило подозрение в дезертирстве начальнику охраны Януковича
10:42
Зеленский и Ахметов побили горшки после закона об олигархах и увольнении Разумкова
10:31
фотоЛерос заявил, что к нему пришли вручать подозрение
Все новости...