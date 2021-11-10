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СМИ: Байден виртуально встретится с Цзиньпином на следующей неделе

Среда, 10 ноября 2021, 00:55
СМИ: Байден виртуально встретится с Цзиньпином на следующей неделе
PAUL J. RICHARDS/AFP via Getty Images

Планируемая виртуальная встреча президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина состоится на следующей неделе.

Источник: источник Reuters

Детали: Обе стороны заявили, что достигли принципиальной договоренности о проведении виртуальной встречи между Байденом и Цзиньпином до конца года после переговоров в швейцарском Цюрихе в прошлом месяце между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и главным дипломатом Китая Ян Цзечи.

Источники сообщили Reuters в прошлом месяце, что, учитывая внутренние ограничения Китая на COVID-19 и нежелание Си путешествовать, Вашингтон намерен провести видеоконференцию в ноябре.

Заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер на брифинге в понедельник спросили о сроках виртуальной встречи, и она подтвердила, что между Байденом и Си существует принципиальная договоренность провести ее до конца года. Она сказала, что на рабочем уровне продолжается подтверждение деталей, но отказалась сообщить подробности.

Представители Белого дома и посольства Китая в Вашингтоне отказались подтвердить, состоится ли встреча на следующей неделе.

Темы: КитайСША
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