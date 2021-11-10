ООН: Війна в Афганістані вступила в "більш смертоносну і руйнівну фазу"

Війна в Афганістані вступила в "більш смертоносну і руйнівну фазу" – про це заявила спеціальний посланник ООН в Афганістані Дебора Лайонс.

Джерело: Дебора Лайонс у Раді Безпеки ООН, яку цитує Reuters

Деталі: Повідомляється, що понад 1000 мирних жителів було вбито в останній місяць під час наступу. Лайонс поставила під сумнів прихильність Талібану до політичного врегулювання, зазначивши, що "сторона, яка щиро віддана врегулюванню шляхом переговорів, не ризикуватиме такою кількістю жертв серед цивільного населення, тому що вона зрозуміє, що процес примирення буде складнішим, чим більше проллється крові".

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