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ООН: Війна в Афганістані вступила в "більш смертоносну і руйнівну фазу"

Середа, 10 листопада 2021, 03:01
WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images

Війна в Афганістані вступила в "більш смертоносну і руйнівну фазу" – про це заявила спеціальний посланник ООН в Афганістані Дебора Лайонс.

Джерело: Дебора Лайонс у Раді Безпеки ООН, яку цитує Reuters

Деталі: Повідомляється, що понад 1000 мирних жителів було вбито в останній місяць під час наступу. Лайонс поставила під сумнів прихильність Талібану до політичного врегулювання, зазначивши, що  "сторона, яка щиро віддана врегулюванню шляхом переговорів, не ризикуватиме такою кількістю жертв серед цивільного населення, тому що вона зрозуміє, що процес примирення буде складнішим, чим більше проллється крові".

Передісторія:

  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
  • Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.
  • Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угоди з представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.

Теми: Афганістан


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