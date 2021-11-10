ООН: Война в Афганистане вступила в "более смертоносную и разрушительную фазу"

Война в Афганистане вступила в "более смертоносную и разрушительную фазу" – об этом заявила специальный посланник ООН в Афганистане Дебора Лайонс.

Источник: Дебора Лайонс в Совете Безопасности ООН, которую цитирует Reuters

Детали: Сообщается, что более 1000 мирных жителей были убиты в последний месяц во время наступления. Лайонс поставила под сомнение приверженность Талибана политическому урегулированию, отметив, что "сторона, искренне преданная урегулированию путем переговоров, не будет рисковать таким количеством жертв среди гражданского населения, потому что она поймет, что процесс примирения будет тем сложнее, чем больше прольется крови".

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