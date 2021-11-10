ООН: Война в Афганистане вступила в "более смертоносную и разрушительную фазу"
Среда, 10 ноября 2021, 03:01
Война в Афганистане вступила в "более смертоносную и разрушительную фазу" – об этом заявила специальный посланник ООН в Афганистане Дебора Лайонс.
Источник: Дебора Лайонс в Совете Безопасности ООН, которую цитирует Reuters
Детали: Сообщается, что более 1000 мирных жителей были убиты в последний месяц во время наступления. Лайонс поставила под сомнение приверженность Талибана политическому урегулированию, отметив, что "сторона, искренне преданная урегулированию путем переговоров, не будет рисковать таким количеством жертв среди гражданского населения, потому что она поймет, что процесс примирения будет тем сложнее, чем больше прольется крови".
Предыстория:
- Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
- 15 августа талибы вошли в Кабул.
- Афганское правительство заявило о "мирном переходе власти". Президент Афганистана покинул страну.
- Издание The Washington Post писало, что боевики "Талибана" еще с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями афганских властей, предлагая им деньги, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.