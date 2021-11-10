Дві групи мігрантів прорвалися в Польщу з Білорусі

Дві великі групи іммігрантів прорвали паркани і потрапили до Польщі з території Білорусі.

Джерело: Polskie Radio Białystok з посиланням на прикордонну служба, Onet, речниця Підляського прикордонного загону майор Катажина Зданович

Деталі: Уточнюється, що групи з щонайменше кількох десятків іноземців прорвали паркани на околицях Кринків та Біловежі.

Катажина Зданович заявила, що в обох випадках паркани прорвали, застосувавши силу.

Прикордонна служба повідомляє, що деяких людей вдалося повернути назад на лінію кордону.

Зазначається, що на стоянці для переселенців під Кузницею спокійніше. З білоруського боку щонайменше кілька сотень людей. За даними польських служб, сьогодні переселенці отримували їжу від білорусів. Іноземці мають намети, спальні мішки, а ввечері вони розводять багаття, щоб зігрітися. Їх також постійно охороняють білоруські служби.

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