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Дві групи мігрантів прорвалися в Польщу з Білорусі

Середа, 10 листопада 2021, 03:40
Дві групи мігрантів прорвалися в Польщу з Білорусі
LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Дві великі групи іммігрантів прорвали паркани і потрапили до Польщі з території Білорусі.

Джерело: Polskie Radio Białystok з посиланням на прикордонну служба, Onet, речниця Підляського прикордонного загону майор Катажина Зданович

Деталі: Уточнюється, що групи з щонайменше кількох десятків іноземців прорвали паркани на околицях Кринків та Біловежі.

Катажина Зданович заявила, що в обох випадках паркани прорвали, застосувавши силу.

Прикордонна служба повідомляє, що деяких людей вдалося повернути назад на лінію кордону.

Зазначається, що на стоянці для переселенців під Кузницею спокійніше. З білоруського боку щонайменше кілька сотень людей. За даними польських служб, сьогодні переселенці отримували їжу від білорусів. Іноземці мають намети, спальні мішки, а ввечері вони розводять багаття, щоб зігрітися. Їх також постійно охороняють білоруські служби.

Нагадаємо:

  • Вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.
  • Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілорусь
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