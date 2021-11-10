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Две группы мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси

Среда, 10 ноября 2021, 03:40
Две группы мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси
LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Две большие группы иммигрантов прорвали заборы и попали в Польшу с территории Беларуси.

Источник: Polskie Radio Białystok со ссылкой на пограничную службу, Onet, спикер Подлясского пограничного отряда майор Катажина Зданович

Детали: Уточняется, что группы по меньшей мере из нескольких десятков иностранцев прорвали заборы в окрестностях Крынков и Беловежи.

Катажина Зданович заявила, что в обоих случаях заборы прорвали, применив силу.

Пограничная служба сообщает, что некоторых людей удалось вернуть обратно на линию границы.

Отмечается, что на стоянке для переселенцев под Кузницей более спокойно. С беларусской стороны не менее нескольких сотен человек. По данным польских служб, сегодня переселенцы получали пищу от беларусов. Иностранцы имеют палатки, спальные мешки, а вечером они разводят костер, чтобы согреться. Их постоянно охраняют беларусские службы.

Напомним:

  • Утром 8 ноября ситуация на польско-беларусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении беларусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.
  • К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаБеларусь
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