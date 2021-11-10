Две группы мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси

Две большие группы иммигрантов прорвали заборы и попали в Польшу с территории Беларуси.

Источник: Polskie Radio Białystok со ссылкой на пограничную службу, Onet, спикер Подлясского пограничного отряда майор Катажина Зданович

Детали: Уточняется, что группы по меньшей мере из нескольких десятков иностранцев прорвали заборы в окрестностях Крынков и Беловежи.

Катажина Зданович заявила, что в обоих случаях заборы прорвали, применив силу.

Пограничная служба сообщает, что некоторых людей удалось вернуть обратно на линию границы.

Отмечается, что на стоянке для переселенцев под Кузницей более спокойно. С беларусской стороны не менее нескольких сотен человек. По данным польских служб, сегодня переселенцы получали пищу от беларусов. Иностранцы имеют палатки, спальные мешки, а вечером они разводят костер, чтобы согреться. Их постоянно охраняют беларусские службы.

Напомним: