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Reuters: Індія за кілька тижнів поновить постачання COVID-вакцин для COVAX

Середа, 10 листопада 2021, 06:40
ARUN SANKAR/AFP via Getty Images

Індія може відновити постачання COVID-вакцин для глобальної платформи обміну вакцинами COVAX через кілька тижнів - вперше з квітня.

Джерело: два джерела в галузі охорони здоров'я Reuters

Деталі: За словами одного з джерел, на основі неофіційного схвалення з Індії офіційні особи COVAX почали планувати розподіл вакцин CoviShield (індійський аналог AstraZeneca, створений Індійським інститутом сироватки (SII), найбільшим у світі виробником вакцин)  для різних країн.

Джерело повідомило, що "потрібно підтвердження замовлень на закупівлю для SII, маркування та упаковка, дозвіл на експорт для кожної з цих партій". Таким чином  "перші поставки, якщо припустити, що уряд Індії надасть дозвіл на експорт, відбудуться не раніше, ніж за кілька тижнів".

Представник ВООЗ повідомив в електронному листі, що наступного тижня буде опубліковано новий прогноз постачання COVAX.

Нагадаємо:

  • Очікувалося, що Індія – найбільший у світі виробник вакцин – стане ключовим постачальником для світу та для ініціативи COVAX за підтримки ООН.
  • Країна почала експортувати препарати в січні, але припинила в квітні, щоб вакцинувати власне населення. 

Теми: Індіявакцинація


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