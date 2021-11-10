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Reuters: Индия через несколько недель возобновит поставки COVID-вакцин для COVAX

Среда, 10 ноября 2021, 06:40
ARUN SANKAR/AFP via Getty Images

Индия может возобновить поставки COVID-вакцин для глобальной платформы обмена вакцинами COVAX через несколько недель – впервые с апреля.

Источник: два источника в области здравоохранения Reuters

Детали: По словам одного из источников, на основе неофициального одобрения из Индии официальные лица COVAX начали планировать распределение вакцин CoviShield (индийский аналог AstraZeneca, созданный Индийским институтом сыворотки (SII), крупнейшим в мире производителем вакцин) для разных стран.

Источник сообщил, что "нужно подтверждение заказов на закупку для SII, маркировку и упаковку, разрешение на экспорт для каждой из этих партий". Таким образом, "первые поставки, если предположить, что правительство Индии предоставит разрешение на экспорт, состоятся не раньше, чем через несколько недель".

Представитель ВОЗ сообщил в электронном письме, что на следующей неделе будет опубликован новый прогноз поставки COVAX.

Напомним:

  • Ожидалось, что Индия – крупнейший в мире производитель вакцин – станет ключевым поставщиком для мира и инициативы COVAX при поддержке ООН.
  • Страна начала экспортировать препараты в январе, но прекратила в апреле, чтобы вакцинировать собственное население.

Темы: Индиявакцинация
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