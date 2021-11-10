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Прем'єр Польщі попередив Україну про ризики через міграційну кризу

Середа, 10 листопада 2021, 07:05
Прем'єр Польщі попередив Україну про ризики через міграційну кризу
Матеуш Моравецький, фото з Twitter Mateusz Morawiecki

Нелегальні мігранти з Білоруссю можуть спробувати потрапити в країни Євросоюзу не тільки через Польщу, але і через територію України.

Про це попередив польський прем’єр Матеуш Моравецький під час виступу у Сеймі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми усвідомлюємо ризик того, що якщо цей кордон буде дуже щільним, міграційні потоки можуть пройти через Україну, тому ми вживаємо відповідних заходів для зміцнення цього кордону по всій довжині", - цитує Моравецького канцелярія прем’єра.

Раніше Моравецький заявив, що Олександр Лукашенко "має керівника в Москві в особі Владіміра Путіна" і демонструє рішучість реалізувати його сценарій.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Вони вчинили кілька спроб прориву через кордон, проте всі безуспішні.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.

9 листопада дві великі групи мігрантів прорвалися до Польщі з території Білорусі, але їх затримали.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщаБілорусьУкраїнаміграція
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