Премьер Польши предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса

Нелегальные мигранты из Белоруссии могут попытаться попасть в страны Евросоюза не только через Польшу, но и через территорию Украины.

Об этом предупредил польский премьер Матеуш Моравецкий во время выступления в Сейме, сообщает "Европейская правда".

"Мы осознаем риск того, что если эта граница будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину, поэтому мы принимаем соответствующие меры по укреплению этой границы по всей длине", - цитирует Моравецкого канцелярия премьера.

Premier @MorawieckiM w #Sejm: Jesteśmy świadomi ryzyka, że jak ta granica będzie bardzo szczelna to może ruch migracyjny może pójść przez Ukrainę, dlatego podejmujemy stosowne działania, żeby wzmocnić tę granicę na całej jej długości. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 9, 2021

Ранее Моравецкий заявил, что у самопровозглашенного президента Беларуси "есть руководитель в Москве в лице Владимира Путина" и демонстрирует решимость реализовать его сценарий.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Они предприняли несколько попыток прорыва через границу, но все безуспешны.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.