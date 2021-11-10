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У Франції для літніх людей паспорт вакцинації буде недійсним без третьої дози

Середа, 10 листопада 2021, 08:11
У Франції для літніх людей паспорт вакцинації буде недійсним без третьої дози
ілюстративне фото: Unsplash

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нові вимоги до вакцинації, оскільки випадки коронавірусу знову починають зростати по всій країні.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Макрон заявив у телезверненні, що з 15 грудня паспорти вакцинації осіб віком 65 років і більше не будуть дійсними, якщо їм не було зроблено ревакцинацію.

Зараз це єдина вікова група, яка може отримати у Франції додатковий укол, але Макрон також оголосив, що люди віком від 50 до 64 років також зможуть отримати його на початку грудня.

"Якщо вам зробили щеплення більше шести місяців тому, я рекомендую вам записатися на прийом зараз", - сказав Макрон.

У вересні Франція розпочала кампанію ревакцинації для людей віком від 65 років. На даний момент додаткову вакцину отримали 3,3 мільйона осіб із 7,7 мільйона осіб, які мають право на неї.

Однак кількість призначень на повторні уколи різко зросла з того часу, як було оголошено, що Макрон звернеться до нації.

Паспорт вакцинації, також відомий як "зелений пропуск", потрібний для входу в такі місця, як ресторани, кафе, тренажерні зали, кінотеатри та театри, а також великі зібрання, такі як концерти та спортивні заходи.

Нагадаємо, Конституційна рада Франції, що фактично виконує роль конституційного суду, своїм висновком підтвердила продовження дії "паспортів здоров’я" до кінця липня 2022 року, але при цьому визнала надмірним дозвіл директорам навчальних закладів запитувати інформацію про вакцинаційний статус учнів. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціявакцинація
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