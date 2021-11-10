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Во Франции для пожилых людей паспорт вакцинации будет недействителен без третьей дозы

Среда, 10 ноября 2021, 08:11
Во Франции для пожилых людей паспорт вакцинации будет недействителен без третьей дозы
иллюстративная фото: Unsplash

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых требованиях к вакцинации, поскольку случаи коронавируса снова начинают расти по всей стране.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Макрон заявил в телеобращении, что с 15 декабря паспорта вакцинации лиц в возрасте 65 лет и старше больше не будут действительны, если им не была сделана ревакцинация.

В настоящее время это единственная возрастная группа, которая может получить во Франции дополнительный укол, но Макрон также объявил, что люди в возрасте от 50 до 64 лет также смогут получить его "в начале декабря".

"Если вам сделали прививку более шести месяцев назад, я рекомендую вам записаться на прием сейчас", - сказал Макрон.

В сентябре Франция начала кампанию ревакцинации для людей старше 65 лет. На данный момент дополнительную вакцину получили 3,3 миллиона человек из 7,7 миллиона человек, имеющих право на нее.

Однако количество назначений на повторные уколы резко возросло с тех пор, как было объявлено, что Макрон выступит с обращением к нации.

Паспорт вакцинации, также известный как "зеленый пропуск", требуется для входа в такие места, как рестораны, кафе, тренажерные залы, кинотеатры и театры, а также на большие собрания, такие как концерты и спортивные мероприятия.

Напомним, Конституционный совет Франции, фактически выполняющий роль конституционного суда, своим выводом подтвердил продление действия "паспортов здоровья" до конца июля 2022 года, но при этом признал непропорциональным разрешение директорам учебных заведений запрашивать информацию о вакцинационном статусе учащихся.

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Темы: Франциявакцинация
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