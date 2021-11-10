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ЄС близький до нових санкцій проти режиму Лукашенка: у списку - глава МЗС і "Белавіа"

Середа, 10 листопада 2021, 09:03
ЄС близький до нових санкцій проти режиму Лукашенка: у списку - глава МЗС і Белавіа
ілюстративне фото картини художника Артема Лоскутова "Білорусь"

Європейський Союз близький до введення нових санкцій проти Білорусі, спрямованих проти 30 фізичних та юридичних осіб, включаючи міністра закордонних справ та авіакомпанію "Белавіа".

Про це пише Reuters із посиланням на трьох дипломатів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Новий раунд санкцій спрямований проти білоруських чиновників, які, на думку ЄС, організували прибуття мігрантів як помсту за санкції щодо Мінська через порушення прав людини.

За даними видання, у середу посли ЄС мають намір затвердити позицію про те, що зростання кількості мігрантів на кордоні Білорусі з Польщею становить "гібридну війну" і може бути правовою основою для запровадження санкцій.

За словами дипломатів, країни ЄС також розглядають можливість розширення економічних санкцій щодо Білорусі, запроваджених у липні, щодо місцевого перестрахувального сектору та його основної державної компанії Belarus Re.

Серед високопосадовців, які потраплять під санкції, буде міністр закордонних справ Володимир Макей, оскільки його міністерство звинувачується у видачі білоруських віз громадянам країн, які не входять до ЄС, особливо сирійцям та іракцям.

Також готуються нові санкції проти авіакомпанії "Белавіа". ЄС раніше заборонив їй відвідувати повітряний простір та аеропорти ЄС після того, як Мінськ змусив літак Ryanair приземлитися, щоб заарештувати опозиційного білоруського журналіста.

Тепер прямі санкції проти авіакомпанії не дозволять їй орендувати літаки у ірландських, румунських та данських компаній. Однак у ЄС ведуться дебати з приводу того, чи мають санкції застосовуватися лише до нових договорів оренди чи також до існуючих контрактів.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Вони вчинили кілька спроб прориву через кордон, проте всі безуспішні.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Олександр Лукашенко "має керівника в Москві в особі Владіміра Путіна" і демонструє рішучість реалізувати його сценарій.

"Українська правда" у Threads

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