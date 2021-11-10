Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС близок к новым санкциям против режима Лукашенко: в списке - глава МИД и "Белавиа"

Среда, 10 ноября 2021, 09:03
ЕС близок к новым санкциям против режима Лукашенко: в списке - глава МИД и Белавиа
иллюстративное фото картины художника Артема Лоскутова "Беларусь"

Европейский Союз близок к введению новых санкций против Беларуси, направленных против 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел и авиакомпанию "Белавиа".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех дипломатов ЕС, сообщает "Европейская правда".

Новый раунд санкций направлен против белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, организовали прибытие мигрантов как месть за санкции в отношении Минска из-за нарушений прав человека.

По данным издания, в среду послы ЕС намерены утвердить позицию о том, что рост числа мигрантов на границе Беларуси с Польшей составляет "гибридную войну" и может служить правовой основой для введения санкций.

По словам дипломатов, страны ЕС также рассматривают возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, введенных в июле, местного перестраховочного сектора и его основной государственной компании Belarus Re.

Среди высокопоставленных чиновников, которые попадут под санкции, будет министр иностранных дел Владимир Макей, поскольку его министерство обвиняется в выдаче белорусских виз гражданам стран, не входящих в ЕС, особенно сирийцам и иракцам.

Также готовятся новые санкции против авиакомпании "Белавиа". ЕС ранее запретил ему посещать воздушное пространство и аэропорты ЕС после того, как Минск заставил самолет Ryanair приземлиться, чтобы арестовать оппозиционного белорусского журналиста.

Теперь прямые санкции против авиакомпании не позволят ей арендовать самолеты у ирландских, румынских и датских компаний. Однако в ЕС ведутся дебаты по поводу того, должны ли санкции применяться только к новым договорам аренды или к существующим контрактам.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Они предприняли несколько попыток прорыва через границу, но все безуспешны.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Александр Лукашенко "имеет руководителя в Москве в лице Владимира Путина" и демонстрирует решимость реализовать его сценарий.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: