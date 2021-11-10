ЕС близок к новым санкциям против режима Лукашенко: в списке - глава МИД и "Белавиа"

Европейский Союз близок к введению новых санкций против Беларуси, направленных против 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел и авиакомпанию "Белавиа".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех дипломатов ЕС, сообщает "Европейская правда".

Новый раунд санкций направлен против белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, организовали прибытие мигрантов как месть за санкции в отношении Минска из-за нарушений прав человека.

По данным издания, в среду послы ЕС намерены утвердить позицию о том, что рост числа мигрантов на границе Беларуси с Польшей составляет "гибридную войну" и может служить правовой основой для введения санкций.

По словам дипломатов, страны ЕС также рассматривают возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, введенных в июле, местного перестраховочного сектора и его основной государственной компании Belarus Re.

Среди высокопоставленных чиновников, которые попадут под санкции, будет министр иностранных дел Владимир Макей, поскольку его министерство обвиняется в выдаче белорусских виз гражданам стран, не входящих в ЕС, особенно сирийцам и иракцам.

Также готовятся новые санкции против авиакомпании "Белавиа". ЕС ранее запретил ему посещать воздушное пространство и аэропорты ЕС после того, как Минск заставил самолет Ryanair приземлиться, чтобы арестовать оппозиционного белорусского журналиста.

Теперь прямые санкции против авиакомпании не позволят ей арендовать самолеты у ирландских, румынских и датских компаний. Однако в ЕС ведутся дебаты по поводу того, должны ли санкции применяться только к новым договорам аренды или к существующим контрактам.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Они предприняли несколько попыток прорыва через границу, но все безуспешны.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Александр Лукашенко "имеет руководителя в Москве в лице Владимира Путина" и демонстрирует решимость реализовать его сценарий.