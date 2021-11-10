Окупанти заявляють про рекордну кількість захворілих на COVID у Криму
Середа, 10 листопада 2021, 10:36
Протягом 9 листопада в окупованому Криму, згідно з інформацією російських відомств, зафіксовано 811 випадків зараження коронавірусом.
Джерело: повідомлення видання Кримінформ
Деталі: Зафіксовані 811 випадків зараження є максимумом від початку пандемії.
Одужали за добу 803 особи, померли – 20. З початку пандемії у Криму зафіксовано 104 449 випадків зараження коронавірусом.
Одужали за весь період 92159 пацієнтів, померли – 3179.