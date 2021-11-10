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Окупанти заявляють про рекордну кількість захворілих на COVID у Криму

Середа, 10 листопада 2021, 10:36

Протягом 9 листопада в окупованому Криму, згідно з інформацією російських відомств, зафіксовано 811 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: повідомлення видання Кримінформ

Деталі: Зафіксовані 811 випадків зараження є максимумом від початку пандемії.

Одужали за добу 803 особи, померли – 20. З початку пандемії у Криму зафіксовано 104 449 випадків зараження коронавірусом.

Одужали за весь період 92159 пацієнтів, померли – 3179.

Теми: коронавірусКримРосія


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