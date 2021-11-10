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Окупанты заявляют о рекордном количестве заболевших на COVID в Крыму

Среда, 10 ноября 2021, 10:36

В течение 9 ноября в оккупированном Крыму, согласно информации российских ведомств, зафиксировано 811 случаев заражения коронавирусом.

Источник: сообщение издания Криминформ

Детали: Зафиксированые 811 случаев заражения являются максимум от начала пандемии.

Выздоровели за сутки 803 человека, умерли – 20. С начала пандемии в Крыму зафиксировано 104 449 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели за весь период 92159 пациентов, умерли – 3179.

Темы: коронавирусКрымРосcия
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