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В Італії дочка антивакцинатора виграла суд у батька, який забороняв їй щепитись

Середа, 10 листопада 2021, 09:47
В Італії дочка антивакцинатора виграла суд у батька, який забороняв їй щепитись
фото AFP via Getty Images

16-річна дівчина з італійського міста Палермо на Сицилії виграла у суді справу проти свого батька-антивакцинатора, який не дозволяв їй щепитися від COVID-19.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє місцевий портал Livesicilia.

Цього літа студентка поїхала в пункт вакцинації в Палермо, де їй сказали, що їй потрібна згода обох батьків.

Мати дівчини підтримала її вибір. Від батька, який мешкає окремо, вона дізналася, що той не згоден на вакцинацію. Справа дійшла до суду.

Суддя став на сторону дівчини-підлітка, яка отримає першу дозу вакцини за кілька днів.

Це ще один такий випадок в Італії, коли причиною для звернення до суду стала відсутність згоди на вакцинацію одного з батьків або обох батьків.

Раніше преса повідомляла, що двоє тосканських підлітків звернулися до адвоката з проханням допомогти їм зробити щеплення від COVID-19, оскільки їхні батьки налаштовані проти вакцин.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяІталіясуд
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