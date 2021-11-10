В Италии дочка антивакцинатора выиграла суд у отца, который запрещал ей прививаться

16-летняя девушка из итальянского города Палермо на Сицилии выиграла в суде дело против своего отца-антивакцинатора, не позволявшего ей прививаться от COVID-19.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает местный портал Livesicilia.

Этим летом студентка поехала в пункт вакцинации в Палермо, где ей сказали, что ей нужно согласие обоих родителей.

Мать девочки поддержала ее выбор. От проживающего отдельно отца она узнала, что тот не согласен на вакцинацию. Дело дошло до суда.

Судья встал на сторону девушки-подростка, которая получит первую дозу вакцины через несколько дней.

Это еще один случай в Италии, когда причиной для обращения в суд стало отсутствие согласия на вакцинацию одного из родителей или обоих родителей.

Ранее пресса сообщала, что двое тосканских подростков обратились к адвокату с просьбой помочь им привиться от COVID-19, поскольку их родители настроены против вакцин.