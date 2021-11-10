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Штампував по 30 фейкових ковід-сертифікатів на день: СБУ викрила лікаря

Середа, 10 листопада 2021, 09:55
Штампував по 30 фейкових ковід-сертифікатів на день: СБУ викрила лікаря
фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала схему фальсифікації сертифікатів про вакцинацію від COVID -19 у Дніпрі.

Джерело: СБУ

Деталі: Правоохоронцям вдалося встановити лікаря, який "продукував" до 30 фейкових сертифікатів на день. За внесення неправдивих відомостей в електронну систему "eHealth" він брав по 2,5 тис. грн з "клієнта".

За даними слідства, організував схему лікар пункту вакцинації однієї з амбулаторій міста. Фейкові сертифікати видавав, здебільшого, таким категоріям:

- поодиноким громадянам, які не бажали вакцинуватися, однак хотіли мати свідоцтво у застосунку "Дія";

- клієнтам турагенцій міста, які планували виїхати за кордон із сертифікатом;

- працівникам місцевих підприємств.

Персональні дані невакцинованих осіб медпрацівник вносив в електронну систему охорони здоров’я "eHealth" через комплексну медичну інформаційну систему "Каштан", а вакцину списував. Проіснувала ця протиправна схема декілька місяців, зазначають правоохоронці.

Вказано, що силовики викрили зловмисника на одній із "гуртових" оборудок під час передачі йому першого траншу за 9 підроблених сертифікатів про вакцинацію.

 

У лікаря провели обшуки та вилучили: печатки і штампи різних медичних закладів, у тому числі й ті, якими засвідчують результати лабораторних досліджень; бланки суворої звітності, призначені для запису інформації про встановлені діагнози та перебіг хвороби; 50 тис. гривень; чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Планується повідомлення про підозру організатору протиправної схеми та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

 

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб.

Наголошується, що після виявлення громадян, персональні дані яких були протиправно внесені в систему "eHealth", СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію і притягнення їх до відповідальності за протиправні дії.

Дослівно: "Служба безпеки України акцентує увагу громадян України на неприпустимості використання в умовах пандемії підроблених тестів і сертифікатів про вакцинацію від COVID -19.

За виготовлення та використання фальшивок передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність".

Українська правда

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Теми: СБУ
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