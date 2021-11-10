Штамповал по 30 фейковых ковид-сертификатов в день: СБУ разоблачила врача

Служба безопасности Украины заблокировала схему фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Днепре.

Источник: СБУ

Детали: Правоохранителям удалось установить врача, который "продуцировал" до 30 фейковых сертификатов в день. За внесение ложных сведений в электронную систему "eHealth" он брал по 2,5 тыс. грн с "клиента".

По данным следствия, организовал схему врач пункта вакцинации одной из амбулаторий города. Фейковые сертификаты выдавал, в основном, следующим категориям:

- единичным гражданам, которые не желали вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении "Дія";

- клиентам турагентств города, которые планировали выехать за границу с сертификатом;

– работникам местных предприятий.

Персональные данные невакцинированных лиц медработник вносил в электронную систему здравоохранения "eHealth" через комплексную медицинскую информационную систему "Каштан", а вакцину списывал. Просуществовала эта противоправная схема несколько месяцев, отмечают правоохранители.

Указано, что силовики разоблачили злоумышленника на одной из "оптовых" сделок во время передачи ему первого транша за 9 поддельных сертификатов о вакцинации.

У врача провели обыски и изъяли: печати и штампы различных медицинских учреждений, в том числе те, которыми освидетельствуют результаты лабораторных исследований; бланки строгой отчетности, предназначенные для записи информации об установленных диагнозах и течении болезни; 50 тыс. гривен; черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Планируется сообщение о подозрении организатору противоправной схемы и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц.

Отмечается, что после выявления граждан, персональные данные которых были противоправно внесены в систему "eHealth", СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации и привлечение их к ответственности за противоправные действия.

Дословно: "Служба безопасности Украины акцентирует внимание граждан Украины на недопустимости использования в условиях пандемии поддельных тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19".

За изготовление и использование фальшивок предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.