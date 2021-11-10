Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штамповал по 30 фейковых ковид-сертификатов в день: СБУ разоблачила врача

Среда, 10 ноября 2021, 09:55
Штамповал по 30 фейковых ковид-сертификатов в день: СБУ разоблачила врача
фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала схему фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Днепре.

Источник: СБУ

Детали: Правоохранителям удалось установить врача, который "продуцировал" до 30 фейковых сертификатов в день. За внесение ложных сведений в электронную систему "eHealth" он брал по 2,5 тыс. грн с "клиента".

По данным следствия, организовал схему врач пункта вакцинации одной из амбулаторий города. Фейковые сертификаты выдавал, в основном, следующим категориям:

- единичным гражданам, которые не желали вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении "Дія";

- клиентам турагентств города, которые планировали выехать за границу с сертификатом;

– работникам местных предприятий.

Персональные данные невакцинированных лиц медработник вносил в электронную систему здравоохранения "eHealth" через комплексную медицинскую информационную систему "Каштан", а вакцину списывал. Просуществовала эта противоправная схема несколько месяцев, отмечают правоохранители.

Указано, что силовики разоблачили злоумышленника на одной из "оптовых" сделок во время передачи ему первого транша за 9 поддельных сертификатов о вакцинации.

 

У врача провели обыски и изъяли: печати и штампы различных медицинских учреждений, в том числе те, которыми освидетельствуют результаты лабораторных исследований; бланки строгой отчетности, предназначенные для записи информации об установленных диагнозах и течении болезни; 50 тыс. гривен; черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

 

Планируется сообщение о подозрении организатору противоправной схемы и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц.

Отмечается, что после выявления граждан, персональные данные которых были противоправно внесены в систему "eHealth", СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации и привлечение их к ответственности за противоправные действия.

Дословно: "Служба безопасности Украины акцентирует внимание граждан Украины на недопустимости использования в условиях пандемии поддельных тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19".

За изготовление и использование фальшивок предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
СБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: