У Львові з понеділка послаблять карантин для молодшої школи

У Львові з 15 листопада для учнів 1-4 класів поновлять очну форму навчання, але решту карантинних обмежень "червоної зони" продовжено до 29 листопада.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Завершили засідання комісії з надзвичайних ситуацій. З понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи.

Решта карантинних обмежень продовжуються ще на 2 тижні до 29 листопада".

Деталі: За словами Садового, зараз влада перебуває "на роздоріжжі": з одного боку медики відзначають, що карантинні заходи дають змогу "стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу", з іншого – поки ще зарано говорити про спад епідемії.

Подальші рішення комісія ТЕБ та НС розгляне у п‘ятницю 12 листопада.