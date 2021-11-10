Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Львові з понеділка послаблять карантин для молодшої школи

Середа, 10 листопада 2021, 11:09
Фото львівської влади city-adm.lviv.ua

У Львові з 15 листопада для учнів 1-4 класів поновлять очну форму навчання, але решту карантинних обмежень "червоної зони" продовжено до 29 листопада.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Завершили засідання комісії з надзвичайних ситуацій. З понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи.

Решта карантинних обмежень продовжуються ще на 2 тижні до 29 листопада".

Деталі: За словами Садового, зараз влада перебуває "на роздоріжжі": з одного боку медики відзначають, що карантинні заходи дають змогу "стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу", з іншого – поки ще зарано говорити про спад епідемії.

Подальші рішення комісія ТЕБ та НС розгляне у п‘ятницю 12 листопада. 



powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Ми не знаємо, якими є наміри Росії" – Блінкен про ситуацію на кордоні України

Асєєв не виключає, що кат з "Ізоляції" міг працювати із СБУ

Після оплесків в Укрексімбанку нападників на "Схеми" все ж звільнили

Bellingcat знайшла докази, що катівня "Ізоляція" підконтрольна ФСБ РФ

Новини 12 листопада: кордон Білорусі, скандал з Укрексімбанком

Двоє російських десантників загинули під час висадки у Білорусі – ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
06:21
Україна – третя у світі і друга в Європі за добовою смертністю від Covid
05:55
В авіакатастрофі загинув космічний турист Blue Origin
05:32
Використання мігрантів Білоруссю рівносильне торгівлі людьми – заява ЄС і України
04:46
Байден висловив стурбованість Росії та Білорусі через міграційну кризу
03:48
Росія підтвердила загибель двох своїх десантників у Білорусі
02:55
Водій, який збив підлітків на переході, може вийти з-під варти за 340 тисяч гривень
02:11
Через ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею запрацює координаційна група – МВС
01:18
"Ми не знаємо, якими є наміри Росії" – Блінкен про ситуацію на кордоні України
00:35
Нові правила у транспорті на Київщині: потрібно мати ковід-сертифікат або тест
23:45
Асєєв не виключає, що кат з "Ізоляції" міг працювати із СБУ
Усі новини...