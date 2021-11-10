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У Львові з понеділка послаблять карантин для молодшої школи

Середа, 10 листопада 2021, 10:09
У Львові з понеділка послаблять карантин для молодшої школи
Фото львівської влади city-adm.lviv.ua

У Львові з 15 листопада для учнів 1-4 класів поновлять очну форму навчання, але решту карантинних обмежень "червоної зони" продовжено до 29 листопада.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Завершили засідання комісії з надзвичайних ситуацій. З понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи.

Решта карантинних обмежень продовжуються ще на 2 тижні до 29 листопада".

Деталі: За словами Садового, зараз влада перебуває "на роздоріжжі": з одного боку медики відзначають, що карантинні заходи дають змогу "стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу", з іншого – поки ще зарано говорити про спад епідемії.

Подальші рішення комісія ТЕБ та НС розгляне у п‘ятницю 12 листопада. 

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