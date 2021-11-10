Во Львове с понедельника ослабят карантин для младшей школы

Во Львове с 15 ноября для учеников 1-4 классов возобновят очную форму обучения, но остальные карантинные ограничения "красной зоны" продлены до 29 ноября.

Источник: городской глава Львова Андрей Садовой в Facebook

Прямая речь: "Завершили заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. С понедельника, 15 ноября, для учащихся 1-4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы.

Остальные карантинные ограничения продолжаются еще на 2 недели до 29 ноября".

Детали: По словам Садового, сейчас власти находятся "на развилке": с одной стороны медики отмечают, что карантинные меры позволяют "стабилизировать стремительную динамику распространения вируса", с другой – пока еще рано говорить о спаде эпидемии.

Дальнейшие решения комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит в пятницу 12 ноября.