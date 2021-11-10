Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Во Львове с понедельника ослабят карантин для младшей школы

Среда, 10 ноября 2021, 11:09
Фото львовских властей city-adm.lviv.ua

Во Львове с 15 ноября для учеников 1-4 классов возобновят очную форму обучения, но остальные карантинные ограничения "красной зоны" продлены до 29 ноября.

Источник: городской глава Львова Андрей Садовой в Facebook

Прямая речь: "Завершили заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. С понедельника, 15 ноября, для учащихся 1-4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы.

Остальные карантинные ограничения продолжаются еще на 2 недели до 29 ноября".

Детали: По словам Садового, сейчас власти находятся "на развилке": с одной стороны медики отмечают, что карантинные меры позволяют "стабилизировать стремительную динамику распространения вируса", с другой – пока еще рано говорить о спаде эпидемии.

Дальнейшие решения комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит в пятницу 12 ноября.

powered by lun.ua
Главное сегодня

"Мы не знаем, каковы намерения России" – Блинкен о ситуации на границе Украины

Асеев не исключает, что палач с "Изоляции" мог работать с СБУ

После аплодисментов в Укрэксимбанке нападавших на "Схемы" все же уволили

Bellingcat нашла доказательства, что пыточная "Изоляция" подконтрольна ФСБ РФ

Новости 12 ноября: граница Беларуси, скандал с Укрэксимбанком

Двое российских десантников погибли при высадке в Беларуси – СМИ

Все новости...
Последние новости
05:55
В авиакатастрофе погиб космический турист Blue Origin
05:32
Использование мигрантов Беларусью равносильно торговле людьми – заявление ЕС и Украины
04:46
Байден выразил обеспокоенность России и Беларуси из-за миграционного кризиса
03:48
Россия подтвердила гибель двух своих десантников в Беларуси
02:55
Водитель, сбивший подростков на переходе, может выйти из-под стражи за 340 тысяч гривен
02:11
Из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей заработает координационная группа – МВД
01:18
"Мы не знаем, каковы намерения России" – Блинкен о ситуации на границе Украины
00:35
Новые правила в транспорте на Киевщине: нужно иметь ковид-сертификат или тест
23:45
Асеев не исключает, что палач с "Изоляции" мог работать с СБУ
23:01
После аплодисментов в Укрэксимбанке нападавших на "Схемы" все же уволили
Все новости...