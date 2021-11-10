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У Криму окупанти затримали місцевого депутата за підозрою у нібито шпигунстві на користь СБУ – ЗМІ

Середа, 10 листопада 2021, 10:18
У Криму окупанти затримали місцевого депутата за підозрою у нібито шпигунстві на користь СБУ – ЗМІ
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В окупованому Криму затримали колишнього депутата Ялтинської міськради Юрія Ломенка через нібито шпигунство на користь України.

Джерело: ФСБ, близькі до російської влади Криму медіа

Дослівно: "ФСБ Росії припинено шпигунську діяльність російського громадянина на користь Служби безпеки України. Встановлено, що мешканець міста Ялти в період з 2017 року по 2018 рік, за завданням української спецслужби, здійснював збір та передачу відомостей, що становлять державну таємницю, у тому числі про співробітників органів Федеральної служби безпеки".

Деталі: Ім'я та прізвище заарештованого у ФСБ не називають, проте близькі до російської влади Криму медіа, а також російські ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що заарештований – колишній депутат Ялтинської міської ради Юрій Ломенко.

Міськрада достроково припинила його повноваження 8 листопада "у зв'язку з відставкою за власним бажанням". Він обирався одномандатним округом від партії "Єдина Росія" .

Відносно чоловіка порушено кримінальну справу за статтею 275 КК Росії - "державна зрада". Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 20 років.

У ФСБ повідомляють, що суд у Ялті обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримФСБокупаціяСБУшпигунство
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