В Крыму оккупанты задержали местного депутата по подозрению в якобы шпионаже в пользу СБУ – СМИ

В оккупированном Крыму задержали бывшего депутата Ялтинского горсовета Юрия Ломенко из-за якобы шпионажа в пользу Украины.

Источник: ФСБ, близкие к российской власти Крыма медиа

Дословно: "ФСБ России пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины. Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 года по 2018 год, по заданию украинской спецслужбы, осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности".

Детали: Имя и фамилия арестованного в ФСБ не называют, однако близкие к российской власти Крыма медиа, а также российские СМИ, со ссылкой на источники пишут, что арестованный – бывший депутат Ялтинского городского совета Юрий Ломенко.

Горсовет досрочно прекратил его полномочия 8 ноября "в связи с отставкой по собственному желанию". Он избирался по одномандатному округу от партии "Единая Россия".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России – "государственная измена". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

В ФСБ сообщают, что суд в Ялте избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.