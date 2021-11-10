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У Польщі не виключили повного закриття кордону з Білоруссю

Середа, 10 листопада 2021, 11:31
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ТВТТЕРА ПОЛЬСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

У Польщі заявили, що не виключають сценарію повного закриття кордону з Білоруссю через ситуацію з мігрантами.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

"В подальших сценаріях такий варіант береться до уваги" - сказав Мюллер, визнаючи, що цілковите закриття кордону з Білоруссю можливе.

"Ми надіслали владі Білорусі інформацію про те, що така загроза існує, якщо влада Білорусі не припинить свою поведінку" - зазначив він.

Однак, за словами речника, жодної інформації з протилежної сторони польська сторона не отримала.

Речник уряду оголосив, що польська влада вимагатиме санкцій проти авіакомпаній, які перевозять мігрантів до Білорусі, у тому числі вимагатиме заборони польотів в межах ЄС.

На запитання, чи вирішить Польща у зв’язку з ситуацією на кордоні з Білоруссю застосувати статтю 4 договору про НАТО, яка стосується консультацій у разі загрози одному з союзників, він відповів, що "такі дії є не виключені" і проводяться консультації з цього приводу. "Наступним кроком є ​​формалізація такого типу дій", — сказав Мюллер.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Вони вчинили кілька спроб прориву через кордон, проте всі безуспішні.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.

Як повідомлялося, дві великі групи мігрантів ввечері 9 листопада нелегально перетнули кордон і потрапили до Польщі з території Білорусі.

Теми: ПольщаБілоруськордон


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