Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі не виключили повного закриття кордону з Білоруссю

Середа, 10 листопада 2021, 10:31
У Польщі не виключили повного закриття кордону з Білоруссю
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ТВТТЕРА ПОЛЬСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

У Польщі заявили, що не виключають сценарію повного закриття кордону з Білоруссю через ситуацію з мігрантами.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

"В подальших сценаріях такий варіант береться до уваги" - сказав Мюллер, визнаючи, що цілковите закриття кордону з Білоруссю можливе.

"Ми надіслали владі Білорусі інформацію про те, що така загроза існує, якщо влада Білорусі не припинить свою поведінку" - зазначив він.

Однак, за словами речника, жодної інформації з протилежної сторони польська сторона не отримала.

Речник уряду оголосив, що польська влада вимагатиме санкцій проти авіакомпаній, які перевозять мігрантів до Білорусі, у тому числі вимагатиме заборони польотів в межах ЄС.

На запитання, чи вирішить Польща у зв’язку з ситуацією на кордоні з Білоруссю застосувати статтю 4 договору про НАТО, яка стосується консультацій у разі загрози одному з союзників, він відповів, що "такі дії є не виключені" і проводяться консультації з цього приводу. "Наступним кроком є ​​формалізація такого типу дій", — сказав Мюллер.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Вони вчинили кілька спроб прориву через кордон, проте всі безуспішні.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.

Як повідомлялося, дві великі групи мігрантів ввечері 9 листопада нелегально перетнули кордон і потрапили до Польщі з території Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілоруськордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Польща
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: