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В Польше не исключили полного закрытия границы с Беларусью

Среда, 10 ноября 2021, 10:31
В Польше не исключили полного закрытия границы с Беларусью
ИЛЛЮСТРАТИВОЕ ФОТО ИЗ ТВИТТЕРА ПОЛЬСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ

В Польше заявили, что не исключают сценарий полного закрытия границы с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, передает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

"В дальнейших сценариях такой вариант принимается во внимание" – сказал Мюллер, признавая, что полное закрытие границы с Беларусью возможно.

"Мы направили властям Беларуси информацию о том, что такая угроза существует, если власти Беларуси не прекратят свое поведение" - отметил он.

Однако, по словам спикера, никакой информации с противоположной стороны польская сторона не получила.

Представитель правительства объявил, что польские власти будут требовать санкций против авиакомпаний, перевозящих мигрантов в Беларусь, в том числе потребуют запрета полетов в рамках ЕС.

На вопрос, решит ли Польша в связи с ситуацией на границе с Беларусью применить статью 4 договора о НАТО, касающуюся консультаций в случае угрозы одному из союзников, он ответил, что "такие действия не исключены" и проводятся консультации по этому поводу . "Следующим шагом является формализация такого типа действий", - сказал Мюллер.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Они предприняли несколько попыток прорыва через границу, но все былибезуспешны.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

Как сообщалось, две большие группы мигрантов вечером 9 ноября нелегально пересекли границу и попали в Польшу с территории Белоруссии.

Темы: ПольшаБеларусьграница
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