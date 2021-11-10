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Нічні морози в Україні затримаються, проте до кінця тижня вдень буде тепло

Середа, 10 листопада 2021, 11:18
Нічні морози в Україні затримаються, проте до кінця тижня вдень буде тепло
Фото: Getty Images

Нічні морози затримаються в найближчі дні, але потепління до +12°С очікують у четвер 11 листопада.

Джерело: facebook-сторінка синоптикині Наталки Діденко, дані Укргідрометцентру, на які посилається "Інтерфакс-Україна"

Деталі: В найближчі дні над більшістю України втримається антициклон та арктична маса повітря, що зумовлять нічні "мінуси". У ніч проти 11 листопада прогнозують -3 -9°С, на Харківщині та Луганщині температура може впасти до -10°С.

Удень 11 листопада в західних областях очікують потепління. Найбільше в західних областях до +6 +12°С. Найхолодніше вдень буде в східних регіонах, максимум лише +2 +5°С.

У Києві четвер передбачається сухим та холодним, вночі -1-4 градуси, вдень підвищиться температура повітря до +6+8 градусів.

До низьких температур приєднається сильний поривчастий вітер. За словами Діденко, відчуття холоду може бути сильнішим за фактичну погоду через вітер.

Мапа прогнозу погоди 11 листопада
Мапа прогнозу погоди 11 листопада
Український Гідрометцентр

У п’ятницю 12 листопада температура вночі буде варіюватися від -2°С до +5°С. Удень +4 +9°С, на Закарпатті, Прикарпатті та в південних областях денна температура сягатиме +12°С. 

У Києві в п’ятницю вночі 0 +2°С, вдень +6 +8°С, без опадів.

До понеділка не прогнозують суттєвих опадів у більшості областей. Діденко, водночас, попереджає про можливий мокрий сніг 15 листопада в східних та північно-східних областях.

Мапа прогнозу погоди 12 листопада
Мапа прогнозу погоди 12 листопада
Український Гідрометцентр

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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