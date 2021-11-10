Нічні морози в Україні затримаються, проте до кінця тижня вдень буде тепло

Нічні морози затримаються в найближчі дні, але потепління до +12°С очікують у четвер 11 листопада.

Джерело: facebook-сторінка синоптикині Наталки Діденко, дані Укргідрометцентру, на які посилається "Інтерфакс-Україна"

Деталі: В найближчі дні над більшістю України втримається антициклон та арктична маса повітря, що зумовлять нічні "мінуси". У ніч проти 11 листопада прогнозують -3 -9°С, на Харківщині та Луганщині температура може впасти до -10°С.

Удень 11 листопада в західних областях очікують потепління. Найбільше в західних областях до +6 +12°С. Найхолодніше вдень буде в східних регіонах, максимум лише +2 +5°С.

У Києві четвер передбачається сухим та холодним, вночі -1-4 градуси, вдень підвищиться температура повітря до +6+8 градусів.

До низьких температур приєднається сильний поривчастий вітер. За словами Діденко, відчуття холоду може бути сильнішим за фактичну погоду через вітер.

Мапа прогнозу погоди 11 листопада Український Гідрометцентр

У п’ятницю 12 листопада температура вночі буде варіюватися від -2°С до +5°С. Удень +4 +9°С, на Закарпатті, Прикарпатті та в південних областях денна температура сягатиме +12°С.

У Києві в п’ятницю вночі 0 +2°С, вдень +6 +8°С, без опадів.

До понеділка не прогнозують суттєвих опадів у більшості областей. Діденко, водночас, попереджає про можливий мокрий сніг 15 листопада в східних та північно-східних областях.