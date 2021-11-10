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Ночные морозы в Украине задержатся, однако до конца недели днём будет тепло

Среда, 10 ноября 2021, 12:18

Ночные морозы задержатся в ближайшие дни, но потепление до +12°С ожидается в четверг 11 ноября.

Источник: facebook-страница синоптика Наталки Диденко, данные Укргидрометцентра, на которые ссылается "Интерфакс-Украина"

Детали: В ближайшие дни над большинством Украины удержится антициклон и арктическая масса воздуха, которые обусловят ночные минусы. В ночь на 11 ноября прогнозируют -3 -9°С, в Харьковской и Луганской областях температура может упасть до -10°С.

Днем 11 ноября в западных областях ожидается потепление. Больше всего в западных областях до +6+12°С. Холоднее всего днем ​​будет в восточных регионах, максимум всего +2 +5°С.

В Киеве четверг будет сухим и холодным, ночью -1-4°С градуса, днем ​​повысится температура воздуха до +6 +8°С градусов.

К низким температурам присоединится сильный порывистый ветер. По словам Диденко, ощущение холода может быть сильнее фактической погоды из-за ветра.

Карта прогноза погоды на 11 ноября
Карта прогноза погоды на 11 ноября
Украинский Гидрометцентр

В пятницу 12 ноября температура ночью будет варьироваться от -2 до +5°С. Днем +4 +9°С, в Закарпатье, Прикарпатье и в южных областях дневная температура будет достигать +12°С.

В Киеве в пятницу ночью 0+2°С, днем ​​+6+8°С, без осадков.

До понедельника не прогнозируют существенных осадков в большинстве областей. Диденко предупреждает о возможном мокром снеге 15 ноября в восточных и северо-восточных областях.

Карта прогноза погоды на 12 ноября
Карта прогноза погоды на 12 ноября
Украинский Гидрометцентр

Темы: погода
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