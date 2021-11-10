Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нідерланди змінили правила в'їзду з України через рішення про "червону зону"

Середа, 10 листопада 2021, 12:20
Нідерланди змінили правила в'їзду з України через рішення про червону зону
фото: pixabay

Нідерланди з 11 листопада внесли Україну у перелік країн дуже високого ризику зараження коронавірусом, через це правила в’їзду для українців будуть посилені.

Про це повідомили в уряді Нідерландів, передає "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, з 0.01 11 листопада Україна переходить у зону дуже високого ризику, щодо якої діє заборона в’їзду для окремих категорій громадян країн, що не входять до ЄС.

Існують винятки, за якими в’їзд до Нідерландів дозволений – зокрема, винятки стосуються повністю вакцинованих громадян третіх країн. Вони мають пред’явити доказ вакцинації препаратами, затвердженими Європейським агентством з лікарських засобів чи Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

У випадку України з 9-ї ранку 11 листопада Нідерланди вимагатимуть дотримання обов'язкового карантину, який можна скоротити, отримавши негативний результат тесту на коронавірус на п’ятий день після в’їзду.

Від вимоги карантину звільняються повністю вакциновані мандрівники, а також ті, хто може надати доказ видужання від COVID-19.

Також із 9-ї ранку 13 листопада на додачу до сертифіката про повну вакцинацію від мандрівників вимагатимуть негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин в’їзду до Нідерландів, або ж негативний результат антиген-тесту, зробленого не раніше ніж за 24 години до в’їзду.

Відповідні вимоги застосовуватимуться до всіх мандрівників старше 12 років.

Крім того, мандрівники мають заповнити спеціальну форму на сайті уряду Нідерландів, яку потім необхідно буде пред’явити на кордоні разом із сертифікатом про вакцинацію.

Нагадаємо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

"Українська правда" у Threads

Теми: НідерландиУкраїнатуризмкарантинCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Нідерланди
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Коаліційний уряд Нідерландів розпався через суперечки щодо міграції – ЗМІ
Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом народу України
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: