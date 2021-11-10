Нидерланды изменили правила въезда из Украины из-за решения о "красной зоне"

Нидерланды с 11 ноября внесли Украину в перечень стран очень высокого риска заражения коронавирусом, поэтому правила въезда для украинцев будут усилены.

Об этом сообщили в правительстве Нидерландов, передает "Европейская правда".

Согласно сообщению, с 0.01 11 ноября Украина переходит в зону очень высокого риска, в отношении которой действует запрет на въезд для отдельных категорий граждан стран, не входящих в ЕС.

Есть исключения, по которым въезд в Нидерланды разрешен – в частности, исключения касаются полностью вакцинированных граждан третьих стран. Они должны предъявить доказательство вакцинации препаратами, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам или Всемирной организацией здравоохранения.

В случае Украины с 9-ти утра 11 ноября Нидерланды потребуют соблюдения обязательного карантина, который можно сократить, получив отрицательный результат теста на коронавирус на пятый день после въезда.

От требования карантина освобождаются полностью вакцинированные путешественники, а также те, кто может предоставить доказательство выздоровления от COVID-19.

Также с 9-ти утра 13 ноября в дополнение к сертификату о полной вакцинации от путешественников потребуют отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов въезда в Нидерланды, или негативный результат антиген-теста, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда.

Соответствующие требования будут применяться ко всем путешественникам старше 12 лет.

Кроме того, путешественники должны заполнить специальную форму на сайте правительства Нидерландов, которую затем необходимо предъявить на границе вместе с сертификатом о вакцинации.

Напомним, Совет ЕС 9 ноября утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.