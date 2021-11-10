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Кабмін звільнив голову ДСНС Чечоткіна і призначив в.о.

Середа, 10 листопада 2021, 13:02
Кабмін звільнив голову ДСНС Чечоткіна і призначив в.о.
Сергій Крук. Фото: ДСНС України у Рівненській області

Кабінет міністрів звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Джерело: Повідомлення представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, повідомлення Чечоткіна у Facebook

Пряма мова Мельничука: "Звільнено: Чечоткіна Миколу Олександровича з посади Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій".

Пряма мова Чечоткіна: "Як і кожному офіцеру, чий шлях на службі рано чи пізно дійшов би до свого завершення, мені важливо із гордістю сказати "ЧЕСТЬ МАЮ", не ховаючи очей. Ось це, мабуть, і був мій дороговказ на усі роки. Як керівника, і як людини.

Зараз, коли я бачу, як за ці роки зросла потужність нашої Служби, я пишаюся тим, скільки усього нам вдалося і скільки ще розпочато для майбутніх трансформацій і зростання".

Деталі: Тимчасово виконувати обов’язки голови ДСНС буде нинішній начальник ГУ ДСНС України у Рівненській області Сергій Крук.

Згідно із повідомленням місцевого ДСНС Крук з жовтня 2014 року по теперішній час перебував на посаді начальника відомства у Рівненській області. 

Передісторія:

  • Чечоткіна призначили головою ДСНС у травні 2015 року.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівДСНС
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