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Кабмин уволил главу ГСЧС Чечоткина и назначил и.о.

Среда, 10 ноября 2021, 13:02
Кабмин уволил главу ГСЧС Чечоткина и назначил и.о.
Сергей Крук. Фото: ГСЧС Украины в Ровенской области

Кабинет министров уволил Николая Чечоткина с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Сообщение представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, сообщение Чечоткина в Facebook

Прямая речь Мельничука: "Уволен: Чечоткин Николай Александрович с должности Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям".

Прямая речь Чечоткина: "Как и каждому офицеру, чей путь на службе рано или поздно дошел бы до своего завершения, мне важно с гордостью сказать "ЧЕСТЬ ИМЕЮ", не пряча глаз. Вот это, пожалуй, и был мой указатель на все годы. Как руководителя и как человека.

Сейчас, когда я вижу, как за эти годы выросла мощь нашей Службы, я горжусь тем, сколько всего нам удалось и сколько еще начато для будущих трансформаций и роста".

Детали: Временно исполнять обязанности главы ГСЧС будет нынешний начальник ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области Сергей Крук.

Согласно сообщению местного ГСЧС Крук с октября 2014 года по настоящее время занимал должность начальника ведомсва в Ровенской области.

Предыстория:

  • Чечоткин был назначен главой ГСЧС в мае 2015 года.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровГСЧС
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