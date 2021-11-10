Кабмін затвердив склад комісії, яка оцінюватиме НАЗК

Кабінет міністрів затвердив до складу комісії, яка оцінюватиме ефективність Національного агентства з питань запобігання корупції, Джозефа Генглофа зі США, Діану Курпнієце з Латвії та Лауру Стефан із Румунії.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Пряма мова Немчінова: "Сьогодні на засіданні уряду було ухвалено розпорядження Кабінету міністрів України "Про затвердження складу Комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції".

Ця комісія проводить незалежну оцінку ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції у складі трьох осіб, які призначаються Кабінетом міністрів на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до проведення оцінки надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції".

Деталі: До складу комісії уряд затвердив трьох іноземних експертів.

Генглоф Джозеф (США) – працював начальником юридичного управління Генерального Інспектора у Адміністраціі‌ соціального забезпечення США. Був заступником Директора Управління урядовоі‌ етики при уряді США. Працював старшиим радником Управління міжнародних справ Міністерства юстиціі‌ США.

Він – оцінювач та експерт із питань розкриття фінансовоі‌ інформаціі‌ державними службовцями, захисту прав викривачів та фінансування політичних партіи‌ та інших відповідних сфер Групи держав проти корупціі‌ (ГРЕКО), зазначає Немчінов.

Курпнієце Діана (Латвія) – старша консультантка PricewaterhouseCoopers у Латвіі‌. Експертка-консультантка ГРЕКО та ОЕСР з питань запобігання корупціі‌, доброчесності та підзвітності, фінансування політичних партіи‌ та лобізму. Оцінювачка ГРЕКО у Норвегіі‌, Естоніі‌, Сербіі‌ та Вірменіі‌.

Вона очолювала відділ запобігання корупціі‌ та відділ зв’язків із громадськістю, навчання та міжнародних відносин в Бюро із запобігання і боротьби з корупцією Латвіі‌. У минулому - виконавча директорка Transparency International Латвія.

Стефан Лаура (Румунія) – міжнародна експертка з питань антикорупціи‌ноі‌ реформи для ЄК, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Програми розвитку ООН, ОЕСР, а також інших міжнародних донорів. Була директором у Міністерстві юстиціі‌ Румуніі‌. Експертка і оцінювачка ГРЕКО у чергових раундах оцінки.

Стефан очолювала секретаріат Міжнародноі‌ антикорупціи‌ноі‌ консультативноі‌ ради при Верховніи‌ Раді Украі‌ни.

Вона очолює Регіональну антикорупціи‌ну ініціативу, що об’єднує краі‌ни Південно-Східноі‌ Європи для співпраці з реалізаціі‌ антикорупціи‌них ініціатив, а також входить у Незалежний антикорупціи‌ний консультативний комітет у Молдові як міжнародний член.