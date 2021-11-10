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Кабмин утвердил состав комиссии, которая будет оценивать НАПК

Среда, 10 ноября 2021, 14:41
Фото с "Укринформа"

Кабинет министров утвердил в состав комиссии, которая будет оценивать эффективность Национального агентства по предотвращению коррупции, Джозефа Генглофа из США, Диану Курпниеце из Латвии и Лауру Стефан из Румынии.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Прямая речь Немчинова: "Сегодня на заседании правительства было принято распоряжение Кабинета министров Украины "Об утверждении состава Комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции".

Эта комиссия проводит независимую оценку эффективности деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции в составе трех человек, которые назначаются Кабинетом министров на основании предложений доноров, которые за последние два года до проведения оценки оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции".

Детали: В состав комиссии правительство утвердило троих иностранных экспертов.

Генглоф Джозеф (США) – работал начальником юридического управления Генерального Инспектора в Администрации социального обеспечения США. Был заместителем Директора Управления правительственной этики при правительстве США. Работал старшим советником Управления международных дел Министерства юстиции США.

Он – оценщик и эксперт по вопросам раскрытия финансовой информации, государственными служащими, защиты прав обличителей и финансирования политических партий и других соответствующих сфер Группы государств против коррупции (ГРЕКО), отмечает Немчинов.

Курпниеце Диана (Латвия) – старшая консультант PricewaterhouseCoopers в Латвии. Эксперт-консультант ГРЕКО и ОЭСР по предотвращению коррупции, добропорядочности и подотчетности, финансирования политических партий и лоббизма. Оценщица ГРЕКО в Норвегии, Эстонии, Сербии и Армении.

Она возглавляла отдел по предотвращению коррупции" и отдел по связям с общественностью, обучению и международным отношениям в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии. В прошлом – исполнительный директор Transparency International Латвия.

Стефан Лаура (Румыния) – международная эксперт по вопросам антикоррупции, реформы для ЕК, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Программы развития ООН, ОЭСР, а также других международных доноров. Была директором в Министерстве юстиции Румынии. Эксперт и оценщик ГРЕКО в очередных раундах оценки.

Стефан возглавляла секретариат Международного антикоррупционного и консультативного совета при Верховной Раде Украины.

Она возглавляет Региональную антикоррупционную инициативу, которая объединяет страны Юго-Восточной Европы для сотрудничества по реализации антикоррупции, а также входит в Независимый антикоррупционный консультативный комитет в Молдове как международный член.

Темы: НАПККабинет министров
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