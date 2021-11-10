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ДБР затримало депутата, який оцінив свої послуги посередника в ₴ 300 тисяч

Середа, 10 листопада 2021, 14:57
фото ДБР

Слідчі ДБР затримали депутата Херсонської обласної ради, який вимагав у власника рекламного агентства 300 тисяч гривень за посередницьку послугу.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: У липні 2021 року Херсонська обласна рада розглядала питання щодо придбання LED-екрана, який був встановлений у місцевому аеропорту рекламним агентством.

Власник агенції висловив готовність продати екран, але його не влаштовувала ціна, запропонована радою. Він звернувся до депутата Херсонської облради, який є членом бюджетної комісії, аби той допоміг збільшити ціну хоча би до собівартості LED-екрана.

Депутат сказав, що може "домовитися" про збільшення ціни удвічі, але власник рекламного агентства має заплатити йому за це 300 тисяч гривень. При цьому він зауважив, що частина грошей нібито буде передана правоохоронцям, аби вони не помітили раптового подорожчання.

9 листопада працівники ДБР затримали депутата одразу після отримання всієї суми.

 

Вирішується питання щодо повідомлення депутату про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

Встановлюється причетність до вчинення злочину працівників правоохоронних органів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Українська правда
Теми: ДБР


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