Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР задержало депутата, который оценил свои услуги посредника в ₴ 300 тысяч

Среда, 10 ноября 2021, 13:57
ГБР задержало депутата, который оценил свои услуги посредника в ₴ 300 тысяч
фото ГБР

Следователи ГБР задержали депутата Херсонского областного совета, требовавшего у владельца рекламного агентства 300 тысяч гривен за посредническую услугу.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: В июле 2021 года Херсонский областной совет рассматривал вопрос о приобретении LED-экрана, установленного в местном аэропорту рекламным агентством.

Владелец агентства выразил готовность продать экран, но его не устраивала цена, предложенная советом. Он обратился к депутату Херсонского облсовета, являющемуся членом бюджетной комиссии, чтобы тот помог увеличить цену хотя бы до себестоимости LED-экрана.

Депутат сказал, что может "договориться" об увеличении цены вдвое, но владелец рекламного агентства должен заплатить ему за это 300 тысяч гривен. При этом он отметил, что часть денег якобы будет передана правоохранителям, чтобы они не заметили внезапного подорожания.

9 ноября работники ГБР задержали депутата сразу после получения всей суммы.

 

Решается вопрос о сообщении депутату о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах.

Устанавливается причастность к совершению преступления работников правоохранительных органов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Руководитель суда в Черкасской области называла вторжение РФ "освобождением": ее задержали
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: