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У Польщі затримали набиту нелегалами псевдокарету швидкої

Середа, 10 листопада 2021, 15:19
фото польської поліції

У Польщі, на кордоні якої розгорнулась міграційна криза, поліція затримала переобладнаний у карету швидкої допомоги мікроавтобус, вщент заповнений нелегальними мігрантами.

Про це повідомила пресслужба поліції, пише "Європейська правда".

У вівторок 9 листопада у місті Велічкі Олецького повіту поліцейські з патрульної служби помітили карету швидкої допомоги. Її зовнішній вигляд та обладнання викликали підозри у співробітників поліції щодо справжнього призначення цього автомобіля.

 

Офіцери зупинили машину для огляду та виявили на передніх сидіннях двох 28-річних чоловіків у захисних костюмах. Виявилося, що це мешканці Варшави.

"Однак це були не медичні працівники і вони не перевозили людину, інфіковану коронавірусом. У кареті перебували 18 іноземців невідомого громадянства, які нелегально проникли до Польщі", - сказано у повідомленні.

 Автомобіль був взятий під охорону, а водія, пасажира та іноземців затримали та передали прикордонній службі та прокуратурі.

За допомогу у незаконному перетині кордону чоловіки можуть бути позбавлені волі на термін до 8 років.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Вони вчинили кілька спроб прориву через кордон, проте всі безуспішні.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Читайте більше у статті: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів

Теми: Польщабіженці


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